Курс НБУ на 18.07.11

Офіційний курс НБУ на 18.07.11100 USD - 797.1000 (15 липня - 797.1000)100 EUR - 1127.5777 (15 липня - 1132.0414)10 RUR - 2.8339 (15 липня - 2.8406)Облікові курси банківських металів на 18.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-125822.24 (15 липня-126938.18)961 XAG 10 Срібло-3042.53 (15 липня-3140.57)962XPT10Платина-139811.34(15 липня-141086.70)964XPD10Паладій-61695.54 (15 липня-62572.35)

Офіційний курс НБУ на 18.07.11 100 USD - 797.1000 (15 липня - 797.1000) 100 EUR - 1127.5777 (15 липня - 1132.0414) 10 RUR - 2.8339 (15 липня - 2.8406) Облікові курси банківських металів на 18.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-125822.24 (15 липня-126938.18) 961 XAG 10 Срібло-3042.53 (15 липня-3140.57) 962XPT10Платина-139811.34(15 липня-141086.70) 964XPD10Паладій-61695.54 (15 липня-62572.35)

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