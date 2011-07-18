Грищенко і Сікорський обговорили перспективи угоди про асоціацію Україна-ЄС

Міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин ГРИЩЕНКО і Радослав СІКОРСЬКИЙ обговорили перспективи завершення переговорів щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, включаючи всеохоплюючу та поглиблену зону вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, зустріч українського міністра з керівником зовнішньополітичного відомства Польщі, яка нині головує в ЄС, відбулася у Брюсселі 17 липня.

Сторони погодилися активізувати зусилля з метою узгодження всіх проблемних питань переговорного процесу не пізніше осені поточного року. Було констатовано, що укладення угоди між Україною та ЄС стане не лише спільним успіхом Києва та Брюсселя, але й матиме позитивний вплив на добробут та процвітання Європи та її населення в цілому, повідомили в МЗС. При цьому К.ГРИЩЕНКО відзначив, що в Україні особливо цінують те, що підтримка євроінтеграційних прагнень нашої держави на практиці стала одним з пріоритетів польського головування в ЄС.

Також між главами МЗС України та Польщі відбувся обмін думками з актуальних питань регіональної безпеки та стабільності, включаючи прогрес у Придністровському врегулюванні, досягнутий завдяки посередництву Києва, а також з питань підготовки до саміту «Східного партнерства», що має відбутися 29-30 вересня у Варшаві.