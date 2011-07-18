Держземагентство готує програму створення земельного кадастру

Державне агентство земельних ресурсів України має намір восени поточного року внести в Верховну Раду програму створення державного земельного кадастру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, ця програма сьогодні перебуває на етапі розробки.

«Ми впевнені, що до 1 січня 2012 року зможемо забезпечити складову формування державного земельного кадастру, яка стосується бази реєстрації земельних ділянок. Плануємо доповнити базу всією реєстраційною інформацією, яка на сьогодні у нас є», - сказав перший заступник голови Держземагентства Артем КАДОМСЬКИЙ.

За його словами, закон про державний земельний кадастр містить низку принципово нових положень щодо підстав, процедури і термінів здійснення державної реєстрації земельних ділянок, які спрямовані на зменшення корупції, спрощення і прискорення всіх необхідних процедур. Зокрема, законом введено інститут державних кадастрових реєстраторів - спеціально уповноважених посадовців, які несуть особисту відповідальність за реєстрацію документів державного земельного кадастру і є процесуально незалежними суб`єктами.

При цьому законом врегульовано порядок обміну інформацією між Державним земельним кадастром і Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

А.КАДОМСЬКИЙ відзначив, що вестиме держземкадастр Держземагентство і його територіальні органи.

За його даними, основні організаційно-технічні питання функціонування ДЗК передбачається врегулювати відповідним Порядком ведення Державного земельного кадастру, який затверджується Кабінетом Міністрів.

Серед основних проблем впровадження ДЗК перший заступник голови відомства назвав відсутність нормативно-правового, кадрового і єдиного програмного забезпечення.

У свою чергу, заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ пояснив, що згідно із законом, державні акти на право власності на землю будуть дійсними й після набуття чинності норми про відміну держактів.

«Державні акти на землю будуть дійсними і 10, і 20 років. Тільки при трансакціях з ділянкою цей документ вилучатимуть. Ця норма закону України «Про державний земельний кадастр» діятиме з 1 січня 2013 року. Громадяни за бажання можуть одержати витяг з державного реєстру про свою власність, а також буде безкоштовний доступ до інформації про свою й інші земельні ділянки через Інтернет (за винятком персональних даних)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 липня прийняла закон "Про Державний земельний кадастр", що передбачає оновлення базових положень із ведення Державного земельного кадастру, які містяться в чинному Земельному кодексі.