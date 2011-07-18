Азаров повернувся до роботи після відпустки

Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ завершив відпустку і з сьогоднішнього дня повернувся до роботи.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій ЛУК'ЯНЕНКО.

За словами В. ЛУК 'ЯНЕНКА, сьогодні М. АЗАРОВ провів засідання Кабінету міністрів.

Також, за словами прес-секретаря, на поточний тиждень ніяких закордонних відряджень М. АЗАРОВА поки не планується.

Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ перебував у відпустці з 23 червня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив побажання, щоб до засідання Міждержавної українсько-російської комісії, яке планується провести в липні, пройшла зустріч прем'єр-міністрів України та Росії.