Азаров повернувся до роботи після відпустки
14:22, 18 липня 2011Різне
0
Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ завершив відпустку і з сьогоднішнього дня повернувся до роботи.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій ЛУК'ЯНЕНКО.
За словами В. ЛУК 'ЯНЕНКА, сьогодні М. АЗАРОВ провів засідання Кабінету міністрів.
Також, за словами прес-секретаря, на поточний тиждень ніяких закордонних відряджень М. АЗАРОВА поки не планується.
Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ перебував у відпустці з 23 червня.
8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив побажання, щоб до засідання Міждержавної українсько-російської комісії, яке планується провести в липні, пройшла зустріч прем'єр-міністрів України та Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter