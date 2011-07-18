Україна та ЄС мають гарні перспективи завершити основну роботу над ЗВТ у вересні - МЗС

Україна та Європейська Комісія налаштовані на те, щоб узгодити всі принципові положення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до саміту «Східного партнерства», запланованого на 29 вересня ц.р.

Такого спільного розуміння дійшли міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ сьогодні під час переговорів у Брюсселі, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«Угода про ЗВТ повинна бути підготовлена якомога скоріше. Європейська сторона це чудово розуміє», - зазначив К.Де ГУХТ.

Сторони констатували, що переговори між Україною та ЄС щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі вийшли на завершальну стадію. У цьому зв’язку перед переговорними командами стоїть завдання в максимально короткий термін завершити узгодження всіх технічних питань та знайти компромісні формулювання у питаннях, що залишаються відкритим.

У ході зустрічі К.Грищенко та К.Де ГУХТ погодилися, що запровадження ЗВТ стане потужним стимулом для подальшого економічного зростання України та важливим інструментом поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.