Янукович реорганізував Головне управління держслужби, утворивши національне агентство
16:55, 18 липня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Національне агентство України з питань державної служби, реорганізувавши Головне управління державної служби України.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Указом також затверджено положення про Національне агентство України з питань державної служби.
Кабінету міністрів України доручено привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим указом.
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