Янукович реорганізував Головне управління держслужби, утворивши національне агентство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Національне агентство України з питань державної служби, реорганізувавши Головне управління державної служби України. Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. Указом також затверджено положення про Національне агентство України з питань державної служби. Кабінету міністрів України доручено привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим указом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter