Янукович реорганізував Головне управління держслужби, утворивши національне агентство

16:55, 18 липня 2011
Різне
1

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Національне агентство України з питань державної служби, реорганізувавши Головне управління державної служби України.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Указом також затверджено положення про Національне агентство України з питань державної служби.

Кабінету міністрів України доручено привести у двомісячний строк свої акти у відповідність із цим указом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter