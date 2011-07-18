Анонс на 19 липня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у церемонії початку реконструкції (модернізації) магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (Київська область, м. Богуслав).

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Саморегулювання вітчизняних електронних медіа як альтернатива державному регулюванню в українському сегменті інтернету". Розглядатимуть питання: стан розвитку інтернет-сфери України, наявні проблеми, небезпеки державного регулювання та альтернативи у вигляді самоврядних структур як кращої міжнародної практики. Учасники: Тетяна Попова, голова Правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ); Елліна Шнурко-Табакова, Інтернет Асоціація України; Вікторія Сюмар, Інститут масової інформації; Роман Головенко, медіа-юрист та ін.

* Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

* Прес-конференція на тему: "Митний союз: чи пройде "українська формула"?". Організатор - «ГолосUA». Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови Національного банку України; Володимир Корнілов, директор Українського філіалу Інституту країн СНД; Олександр Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України, дипломат.

* В УНІАН відбудеться презентація проекту «Сицилія в одному ковтку». Організатор і автор проекту - компанія Cantine Trapanesi Riunite, очолювана Енцо Інгралді (Enzo Ingraldi), під одним ім`ям укладає різні продуктивні реалії Сицилії. Проект покликаний оцінити за достоїнством Сицилію і зробити її відомою завдяки кращому продукту - вину. Будуть представлені всі особливості проекту компанії Cantine Trapanesi Riunite, яка використовує підтримку важливих італійських економічних і комерційних інститутів, а також буде проведена дегустація вин сицилійських Igt, виготовлених Ctr. Учасники: Антоніо Паррінеллі, винний експерт, член сицилійського регіону агрокультурних ресурсів і консультант асамблеї сицилійського регіону; Сільвіа Монталто, президент Кантіна Сан Францеско, член СТР.

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