Головне на 18 липня

Кадрові ротації

Президент призначив Саратова головою Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №767 призначив Валерія САРАТОВА головою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП).

Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Президента.

Згідно з документом, членами НКРРКП стали Сергій ДУНАЙЛО, Дмитро ГРИГОР’ЄВ, Валерій КАЛЬЧЕНКО, Юрій ХІВРІЧ.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ указами №766 і 765 звільнив В.КАЛЬЧЕНКА і С.ДУНАЙЛА з посади членів Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ц.р. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.

2 червня В.САРАТОВ заявляв про те, що відмовився від пропозиції створити і очолити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до початку вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

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Президент звільнив заступників голови Податкової Матвєєва і Котькало

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив заступників голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олега МАТВЄЄВА і Олександра КОТЬКАЛА.

Це передбачено відповідними указами Президента від 18 липня ц.р. №763 і №762, розміщеними на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, О.КОТЬКАЛО був призначений на посаду заступника голови ДПАУ урядовим розпорядженням №1806 від 13 вересня 2010 року.

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Мармазов, П’ятницький та Крючкова звільнені з посад заступників міністра економіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Василя МАРМАЗОВА, Валерія ПЯТНИЦЬКОГО та Ірину КРЮЧКОВУ з посад заступників міністра економіки України.

Тексти відповідних указів глави держави розміщені на його офіційному сайті.

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Фінанси

Комісія МС не розглядала пропозиції щодо співпраці у форматі «3+1» - джерело

В ході засідання комісії Митного союзу 15 липня пропозиції України щодо співпраці з МС у форматі «3 +1» не розглядалися.

Про це УНІАН повідомило джерело в структурах, пов`язаних з Митним союзом.

«Цього питання не було в порядку денному і воно не обговорювалося», - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за деякими даними, пропозиції України щодо співпраці з Митним союзом, передані російській стороні 8 липня по лінії МЗС, знаходяться в урядових структурах Росії і не надходили для розгляду в комісію Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу у форматі "3 +1". Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим варіантом співпраці України з Митним союзом за схемою "3 +1".

Разом з цим, 15 липня В. ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде України до Митного союзу, а потім у Економічний простір.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении. Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Беларусь и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - підкреслив він.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1».

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До 17% коштів середнього і великого бізнесу знаходиться в тіні - ДПСУ

На сьогодні від 10% до 17% коштів середнього і великого бізнесу знаходиться в тіні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані визначили податківці, аналізуючи діяльність підприємств з обсягом валових доходів понад 1 млн. грн.

Як зазначив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО, найбільші обіги коштів нелегального бізнесу є в Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях і в Києві.

При цьому рекордно питома вага підприємств із обігом понад 1 млн. грн., які мінімізують податкові зобов`язання, у Харківській області складає 16,7% від загального обігу. Також значною є частка тіньового сектора у регіональній економіці Одеської (15,2%) та Черкаської (13,4%) областей.

«Алгоритми дистанційного моніторингу та раннього виявлення суб`єктів тіньової економіки дозволять нам більш-менш точно оцінити обсяги проблеми. Відповідно, ми можемо адекватно реагувати на це. У порівнянні з лютим цього року, збори ПДВ зросли в 1,6 разу, у тому числі за підприємствами групи ризику - в 1,9 разу », - зазначив О.КЛИМЕНКО.

«У травні ми запобігли утворенню фіктивного податкового кредиту на 615 млн. грн. У деяких регіонах податковий кредит знизився наполовину. Але поки що боротьба з тіньовою економікою не є однаково ефективною на всій території країни», - говорить заступник голови ДПСУ. За його словами, ефективної боротьби з тіньовою сферою економіки можна добитися, «можливо, навіть за допомогою жорстких кадрових рішень».

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Справа Тимошенко

Суд дав новим захисникам Тимошенко час на ознайомлення з матеріалами справи до 22 липня

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ дав новим захисникам екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО термін до 22 липня ознайомитися з матеріалами «газової» справи їх підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя частково задовольнив клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, захисники Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ просили 2 місяці на ознайомлення з матеріалами справи. Зокрема, О.ПЛАХОТНЮК обґрунтовував це тим, що він виступає захисником в інших справах і має виконувати свої обов’язки.

Крім того, обидва захисники наголошували на тому, що два місяці є нормальним терміном для ознайомлення із 5 тис. сторінок справи.

Суддя Р.КІРЄЄВ, розглянувши на місці відповідне клопотання, ухвалив рішення про надання захисникам терміну до 22 липня.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні до 09.00 22 липня.

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ПЕК

АЕС "Фукусіма-1" терміново готують до тайфуну

Оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" компанія TEPCO розпочала поспішно закладати металевими листами проломи над машинним залом третього енергоблоку станції через побоювання потужного тайфуну, що насувався на Японію, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Bloomberg.

Метеорологічне агентство Японії раніше винесло попередження про наближення потужного тайфуну до південного побережжя країни. За попередніми даними, швидкість вітру в епіцентрі тайфуну становить майже 180 кілометрів на годину (50 метрів за секунду), а його радіус досягає 300 кілометрів.

Представники TEPCO раніше заявляли, що аварійна АЕС "Фукусіма-1", на якій тривають роботи з відновлення систем охолодження реакторів, не повністю готова до літніх тайфунів.

Зливи і сильні вітри можуть сприяти попаданню радіоактивної води в навколишнє середовище, а тайфун може завдати шкоди об`єктам АЕС.

Після руйнівного землетрусу і цунамі 11 березня в Японії на розташованій на північному сході країни АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на знаходження людей у зоні відчуження, а також надіслати настійні рекомендації щодо евакуації жителів ряду районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах.

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Будівництво

Хіврич Януковичу: до кінця 2012 року всі будинки обладнають лічильниками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає повністю завершити процес встановлення всіх видів лічильників для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідне завдання В.ЯНУКОВИЧ дав міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолію БЛИЗНЮКУ та членам Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України під час зустрічі в Криму.

Член Національної комісії Юрій ХІВРИЧ поінформував, що на сьогодні лічильниками на воду обладнано лише 40% квартир, на тепло – 23%.

«Це дуже і дуже мало, тому в цьому та наступному роках планується стовідсотково перейти на облік, аби люди бачили сьогодні, що вони споживають, скільки та якої якості. Це дуже важливе завдання», – сказав Ю.ХІВРИЧ після зустрічі з Президентом України.

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Створення регулятора ринку комунальних послуг стане базовою частиною реформи ЖКГ - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ переконаний, що створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) України стане складовою і базовою частиною реформи галузі житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА.

Перший віце-прем`єр вважає, що НКРРКП стане ефективним інструментом контролю якості та цін на послуги в галузі.

«Те, що нова влада взялася за реформу ЖКГ - показово. Адже стан цієї галузі миттєво відображається на щоденному якості життя, умовах побуту всіх 45 мільйонів громадян», - підкреслив перший віце-прем`єр.

За словами А.КЛЮЄВА, попередня влада не змогла цього зробити, хоча збиралася протягом тривалого часу. «Ми послідовно демонструємо готовність впроваджувати найнеобхідніші реформи», - наголосив він.

«Реформа ЖКГ мала усі шанси стати найбільш непопулярною, невипадково попереднім урядом вона була відкладена у «довгий ящик». Завдяки ретельному, але рішучому підходу нової влади ця реформа починає реалізовуватися. Ми реально розчищаємо «авгієві стайні», міняємо всю систему, починаючи зі сфери ЖКГ. Саме тут починається модернізація країни. Але місцева влада і самі громадяни повинні чітко розуміти, що лише з їхньою активною участю, разом ми зможемо створити комфортні умови для життя у нашій країні», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що 8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.

Згідно з указом, комісія встановлюватиме тарифи на комунальні послуги відповідно до порядків формування таких тарифів і процедур їхнього встановлення, затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), до прийняття комісією нормативно-правових актів з питань формування і встановлення тарифів на комунальні послуги.

Також НКРРУ здійснюватиме контроль над дотриманням суб`єктами господарювання умов і правил здійснення певних видів діяльності у сфері теплопостачання та централізованого водопостачання і водовідведення, передбачених ліцензіями, виданими в установленому порядку, а також форм звітності, затверджених НКРЕ, до прийняття нормативно-правових актів з питань статистичної звітності.

Кабінет міністрів у місячний термін має забезпечити розробку проекту положення про НКРРУ, затвердити граничну чисельність працівників комісії з урахуванням зменшення граничної чисельності працівників НКРЕ, вирішити питання матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності комісії тощо.

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Агро

В Україні вже зібрано 14 млн. тонн зерна

В Україні вже зібрано 14 млн. тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК доповів Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ під час зустрічі в Криму.

“Цього року урожайність, порівняно з 2010 роком, зросла на 15-17%”, - зауважив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяни АДАМЕНКО, затяжні дощі трохи знизили врожай ранніх зернових, але водночас позитивно вплинули на стан технічних культур.

«Офіційний прогноз ми складаємо 25 червня, за цим прогнозом ми чекали валовий збір (зерна – УНІАН) 43 млн. тонн. Офіційно ми уточнюємо прогноз 22 липня, і я думаю, що ми його зменшимо, але ненабагато, можливо, на 1 млн. тонн», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

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Держземагентство має намір восени внести до ВР програму створення держземкадастру

Державне агентство земельних ресурсів України має намір восени поточного року внести до Верховної Ради програму створення державного земельного кадастру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, дана програма сьогодні перебуває на етапі розробки.

«Ми впевнені, що до 1 січня 2012 року зможемо забезпечити складову формування державного земельного кадастру, яка стосується бази реєстрації земельних ділянок. Плануємо доповнити базу всією реєстраційною інформацією, яка на сьогодні у нас є», - сказав перший заступник голови Держземагентства Артем КАДОМСЬКИЙ.

За його словами, закон про державний земельний кадастр містить ряд принципово нових положень щодо підстав, процедури і термінів здійснення державної реєстрації земельних ділянок, які спрямовані на зменшення корупції, спрощення і прискорення всіх необхідних процедур. Зокрема, законом запроваджено інститут державних кадастрових реєстраторів - спеціально уповноважених посадових осіб, які несуть особисту відповідальність за реєстрацію документів державного земельного кадастру і є процесуально незалежними суб`єктами.

При цьому законом врегульовано порядок обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

А. КАДОМСЬКИЙ зазначив, що вести держземкадастр буде Держземагентство і його територіальні органи.

За його даними, основні організаційно-технічні питання функціонування ДЗК передбачається врегулювати відповідним Порядком ведення Державного земельного кадастру, який затверджується Кабінетом міністрів.

Серед основних проблем впровадження ДЗК перший заступник голови відомства назвав відсутність нормативно-правового, кадрового та єдиного програмного забезпечення.

У свою чергу, заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ пояснив, що відповідно до закону, державні акти на право власності на землю будуть дійсними і після вступу в силу норми щодо скасування держактів.

«Державні акти на землю будуть дійсними і 10, і 20 років ... Тільки при трансакціях з ділянкою цей документ будуть вилучати. Ця норма закону України «Про державний земельний кадастр» буде діяти з 1 січня 2013 року. Громадяни при бажанні можуть отримати витяг з державного реєстру про свою власність, а також буде безкоштовний доступ до інформації про свій та інші земельні ділянки через Інтернет (за винятком персональних даних)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 липня прийняла закон "Про Державний земельний кадастр", який передбачає оновлення базових положень з ведення Державного земельного кадастру, які містяться у чинному Земельному кодексі.

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Транспорт/Зв`язок

Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для здешевлення квитків

Мінінфраструктури готове знизити збори на внутрішніх авіарейсах для зниження вартості квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми зараз працюємо з авіакомпаніями. Щоб вони знизили тарифи, ми готові знизити тарифи для всіх компаній українських, які літають всередині України, всі збори, обов`язкові за проліт території, ми готові знизити, щоб вони знизили ціни на квитки», - сказав він.

За його словами, це можливо вже наступного року. «Така програма ведеться, вона буде обов`язкова. Ми зробимо все, щоб до наступного весняного сезону ціни були знижені», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

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«Укравтодор» може бути повністю реформований вже до кінця цього року — Колесніков

«Укравтодор» може бути повністю реформований вже до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Укравтодор» буде повністю реформований, я думаю, вже до кінця цього року», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, планується залучити до експлуатації доріг приватні компанії. «І зараз ми думаємо, є доручення Президента з приводу залучення приватних експлуататорів автодоріг, які будуть ефективнішими, ніж держава», - сказав він.

Як нагадав міністр, зараз замовником будівництва нових автодоріг є винятково Мінінфраструктури, згідно із затвердженим положенням про міністерство в квітні ц.р. «Мінінфраструктури є єдиним замовником нових автодоріг, а не «Укравтодор». «Укравтодор» має організовувати тендери для будівництва нових автодоріг, ось це вся функція», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента України від 6 квітня ц.р. №370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» ліквідовано, реорганізовано і створено низку органів влади. Зокрема, створено Державне агентство автомобільних доріг України шляхом реорганізації Державної служби автомобільних доріг України. Президент України Указом №456/2011 від 13 квітня ц.р. затвердив Положення про Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Кабінету Міністрів України було доручено в двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність до даного Указу.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства й управління автомобільними дорогами.

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Мінінфраструктури хоче будувати надземне метро в Донецьку і Дніпропетровську

Міністерство інфраструктури має намір будувати надземне метро в Донецьку і Дніпропетровську.

Про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми працюємо з компаніями, які побудували дубайське метро», - сказав він. На думку віце-прем`єра, будувати метро "у повітрі" більш економічно і ефективно. «63 км дубайського метро побудували за 7 років, трошки більш як 50 км київського — за 50 років», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, вартість будівництва 6 км метро над землею дорівнює вартості будівництва 1 км підземного метро.

«Тут ми працюємо по Донецьку і Дніпропетровську — думаю, до грудня ознайомимо журналістів з першими умовами», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

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УНІАН