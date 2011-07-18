Курс НБУ на 19.07.11

Офіційний курс НБУ на 19.07.11100 USD США - 797.1100 (на 18 липня - 797.1000)100 EUR - 1119.5410 (на 18 липня - 1127.5777)10 RUR - 2.8289 (на 18 липня - 2.8339)Облікові курси банківських металів на 19.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127398.11 (на 18 липня-125822.24)961XAG10Срібло-3214.74 (на 18 липня-3042.53)962XPT10Платина-140689.92 (на 18 липня-139811.34)964XPD10Паладій-62573.14 (на 18 липня-61695.54)

Офіційний курс НБУ на 19.07.11 100 USD США - 797.1100 (на 18 липня - 797.1000) 100 EUR - 1119.5410 (на 18 липня - 1127.5777) 10 RUR - 2.8289 (на 18 липня - 2.8339) Облікові курси банківських металів на 19.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 127398.11 (на 18 липня - 125822.24) 961 XAG 10 Срібло - 3214.74 (на 18 липня - 3042.53) 962 XPT 10 Платина - 140689.92 (на 18 липня - 139811.34) 964 XPD 10 Паладій - 62573.14 (на 18 липня - 61695.54)

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