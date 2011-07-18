Курс НБУ на 19.07.11
20:06, 18 липня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 19.07.11100 USD США - 797.1100 (на 18 липня - 797.1000)100 EUR - 1119.5410 (на 18 липня - 1127.5777)10 RUR - 2.8289 (на 18 липня - 2.8339)Облікові курси банківських металів на 19.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127398.11 (на 18 липня-125822.24)961XAG10Срібло-3214.74 (на 18 липня-3042.53)962XPT10Платина-140689.92 (на 18 липня-139811.34)964XPD10Паладій-62573.14 (на 18 липня-61695.54)
Офіційний курс НБУ на 19.07.11
100 USD США - 797.1100 (на 18 липня - 797.1000)
100 EUR - 1119.5410 (на 18 липня - 1127.5777)
10 RUR - 2.8289 (на 18 липня - 2.8339)
Облікові курси банківських металів на 19.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 127398.11 (на 18 липня - 125822.24)
961 XAG 10 Срібло - 3214.74 (на 18 липня - 3042.53)
962 XPT 10 Платина - 140689.92 (на 18 липня - 139811.34)
964 XPD 10 Паладій - 62573.14 (на 18 липня - 61695.54)
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