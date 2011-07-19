Затримано голову Держкомісії з регулювання ринків фінпослуг Василя Волгу
16:22, 19 липня 2011Різне
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Сьогодні, 19 липня, слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України В.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Його затримано за вчинення злочину, пов’язаного з корупцією, поінформували в ГПУ.
На даний час у справі проводяться необхідні слідчі дії.
Як повідомлялося, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року очолює Василь ВОЛГА.
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