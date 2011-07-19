Анонс на 20 липня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Сучасний стан функціонування галузі морського і річкового транспорту України». В роботі візьме участь Микола Сльозка, начальник служби технічного нагляду Регістру судноплавства України.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: «Чому економіці досі не вистачає кредитів?». Учасники: Вадим Копилов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Ігор Соркін, заступник голови НБУ; Валерій Геєць, директор інституту економічного прогнозування НАНУ; Олександр Савченко, голова ГО «Народні фінанси »; Ігор Юшко, голова правління «Дочірній банк Ощадбанку Росії»; Сергій Наумов, голова правління «Правекс-банку»; Світлана Черкай, заступник голови правління «Ерсте Банку»; Юрій Блащук, голова наглядової ради Platinum Bank; Роман Шпек, старший радник «Альфа Банку».

* Прес-конференція на тему: «Ситуація з контролем якості ліків в Україні». В роботі візьме участь Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів.

* Круглий стіл на тему: «Київські острови: Діснейленд або дикий ліс?». Організатор - Тижневик «Коментарі:». Питання: Проекти розвитку Дніпровських островів. Майбутнє Труханового острова та Гідропарку. Де краще побудувати Діснейленд. Проекти розвитку Дніпровської набережної. Хто буде відбирати ці проекти, якою буде висотність будівель та їх функціональне призначення? Як залучити киян у вибір кращих проектів та ін. Учасники: Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:»; Сергій Целовальник, головний архітектор Києва; Андрій Миргородський, член ради директорів «Конфедерації будівельників України»; Арсеній Фінберг, засновник он-лайн спільноти «Захоплюючий Київ»; Володимир Жмуцький, експерт Центру Разумкова; Андрій Лобач, програмний директор Фонду «Ефективне управління».

* Прес-конференція на тему: «США на межі дефолту: як це вплине на гривню?». Учасники: Владислав Лук`янов, перший заступник голови Комітету з питань бюджету ВРУ; Ерік Найман, керуючий партнер фінансової компанії «Капітал Таймс».

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