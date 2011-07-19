Головне на 19 липня

Фінанси

Мінекономіки розробило свій законопроект щодо валютного регулювання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило свій законопроект «Про валютне регулювання та валютний контроль».

Текст документа оприлюднений на сайті відомства.

Законопроектом визначається, що статус головного органу валютного регулювання буде мати Національний банк України, а Кабінет міністрів - орган валютного регулювання.

Документом пропонується встановити, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України. Ціни (тарифи) на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку Україні, встановлюються виключно у валюті Україні. Використання будь-яких еквівалентів в іноземних валютах забороняється.

Мінекономіки також пропонує вимоги до розміру статутного капіталу (фонду) для резидентів встановлювати у валюті Україні.

Законопроект містить норму, якою пропонується надати Нацбанку право, за погодженням з Кабінетом міністрів Україні, вводити строком до 6 місяців вимоги щодо обов`язкового продажу не більше 50% загальної суми надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Винятки становлять активи інститутів спільного інвестування та активи недержавних пенсійних фондів.

Як повідомляв УНІАН, на розгляді у Верховній Раді з 2007 року знаходиться законопроект «Про валютне регулювання та валютний контроль», авторами якого є Борис КОЛЕСНИКОВ, Ігор ПРАСОЛОВ, Віталій ХОМУТИННІК та Юрій ВОРОПАЄВ. У Нацбанку називали цей документ базовим, і його доопрацювання проходить з активною участю регулятора.

У червні ц.р. голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ заявив УНІАН, що поки не вироблена єдина позиція з низки норм законопроекту щодо валютного регулювання.

"Обговорення триває. Немає єдиного якогось висновку ... - сказав він. - Зараз цей закон відпрацьовується з депутатами, які його подали. Думаю, найближчим часом він вийде. Це не від нас залежить. Всі свої зауваження ми подали".

***

Законопроект Мінекономрозвитку про валютне регулювання найближчим часом не може бути поданий до ВР

Законопроект про валютне регулювання, який розроблений Міністерством економічного розвитку та торгівлі, найближчим часом не може бути поданий для розгляду у Верховну Раду. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив народний депутат України Юрій ВОРОПАЄВ. Він є співавтором проекту закону «Про валютне регулювання та валютний контроль», який був прийнятий парламентом у першому читанні ще в квітні 2011 року.

«Вони не можуть подавати на реєстрацію, поки той (законопроект - УНІАН), який прийнятий у першому читанні, не буде розглянутий Верховною Радою. Такого права немає, згідно з Регламентом Верховної Ради України», - сказав Ю.ВОРОПАЄВ.

Народний депутат зазначив, що згідно із законопроектом, співавтором якого він є, проходять консультації й обговорення в рамках спеціальної робочої групи за участю Національного банку України.

«Створена робоча група, ми обговорюємо, думки, правки тощо. Там робота йде. Тут з`являється Мінекономіки зі своєю пропозицією. Я розумію так, що ця пропозиція не в якій мірі не узгоджена з Національним банком. Я вважаю неправильним це. Такий закон не можна приймати без узгодження з Нацбанком. Я не говорю, що потрібно в повній мірі враховувати пропозиції НБУ, але працювати з ним і узгоджувати з ним, у будь-якому випадку, треба», - сказав Ю.ВОРОПАЄВ.

При цьому він не зміг прокоментувати причину появи вищезгаданого законопроекту Мінекономіки.

У свою чергу директор юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Віктор НОВІКОВ в інтерв`ю УНІАН підтвердив, що Мінекономіки, принаймні, цього року, не проводило консультацій з Нацбанком із приводу свого законопроекту про валютне регулювання. Представник регулятора зазначив, що урядове відомство представило документ для спільного обговорення і НБУ вивчить його і надасть свої рекомендації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку та торгівлі розробило свій законопроект «Про валютне регулювання і валютний контроль». Текст документа оприлюднено на сайті відомства.

Документом визначається, що статус головного органу валютного регулювання матиме Національний банк України, а Кабінет міністрів - орган валютного регулювання.

Законопроект містить норму, якою пропонується надати Нацбанку право, за узгодженням з Кабінетом міністрів України, вводити строком до 6 місяців вимоги щодо обов`язкового продажу не більше 50% загальної суми надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Виключення складають активи інститутів загального інвестування і активи недержавних пенсійних фондів.

Документом пропонується встановити, що валюта України - єдиний законний засіб платежу на території України. Ціни (тарифи) на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, встановлюються виключно у валюті України. Використання будь-яких еквівалентів в іноземних валютах забороняється.

Мінекономіки також пропонує вимоги до розміру статутного капіталу (фонду) для резидентів встановлювати у валюті України.

При цьому, на розгляді у Верховній Раді з 2007 року знаходиться законопроект «Про валютне регулювання і валютний контроль», авторами якого є Борис КОЛЕСНІКОВ, Ігор ПРАСОЛОВ, Віталій ХОМУТИННІК і Юрій ВОРОПАЄВ. У Нацбанку називали цей документ базовим, і його доопрацювання проходить за активної участі регулятора.

У червні ц.р. голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ заявив УНІАН, що поки що не вироблена єдина позиція з ряду норм законопроекту стосовно валютного регулювання.

“Обговорення продовжується. Немає єдиного якогось висновку... - сказав він. - Зараз цей закон відпрацьовується з депутатами, які його подали. Думаю, найближчим часом він вийде. Це не від нас залежить. Усі свої зауваження ми подали”.

***

Представники ЄЦБ заявляють про можливість "вибіркового дефолту" для Греції

Розв’язання грецької боргової кризи може включати "вибірковий дефолт", не загрожуючи серйозними наслідками, сказав голова австрійського Центробанку Евальд НОВОТНИ, вперше даючи зрозуміти, що жорстка позиція Європейського центрального банку з цього питання дала тріщину, повідомляє Reuters.

Е.НОВОТНИ заявив, що повний дефолт матиме "серйозні наслідки" для Греції та здатності ЄЦБ приймати її борг як заставу. Але він відзначив, що вибірковий дефолт може спрацювати.

"Існує... повний комплекс варіантів і визначень - від очевидного дефолта до вибіркового дефолта, до кредитної події тощо, - сказав він у вівторок. - Це дійсно необхідно вивчити найсерйознішим чином. Є деякі пропозиції, що стосуються дуже короткострокового вибіркового дефолта, які не матимуть негативних наслідків".

***

ПЕК

«Нафтогаз» залучить кредит «Укрексімбанку» для розрахунків із «Газпромом» за липневий газ

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити кредит у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (Укрексімбанк) для розрахунків із російським «Газпромом» за поставлений у липні природний газ.

Про це сказано в обгрунтуванні процедури торгів із одним учасником, оприлюдненому компанією на Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Розмір позики не уточнюється ні в тендерній документації, ні в самому оголошенні про торги. При цьому вказується, що кредит планується залучити на період 2011-2012 рр. Вартість послуг банку в рамках планованого до підписання договору становитиме 120,675 млн. грн.

В обгрунтуванні необхідності проведення торгів за процедурою з одним учасником НАК зазначає, що вона застосовується у зв`язку з дефіцитом обігових коштів компанії, обмеженим колом банків, які запропонували фінансування, обмеженістю часу й необхідністю накопичення достатнього обсягу обігових коштів для виконання зобов`язань перед «Газпромом» з оплати газу, імпортованого в липні.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніші 7-го числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

У липні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 860 млн. дол. США за імпортований у червні природний газ.

***

ДІЯР відклала питання про розширення експлуатації палива Westinghouse на українських АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання відклала прийняття рішення з питання про можливість розширення дослідно-промислової експлуатації ядерного палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse (США) на українських АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте на засіданні колегії регулятора у вівторок.

Питання відкладене у зв`язку з розбіжностями між членами колегії інспекції і НАЕК «Енергоатом» щодо формулювання проекту редакції постановчої частини рішення.

Під час засідання колегії президент "Енергоатома" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ висловив здивування позицією ДІЯР у зв`язку із зволіканням при ухваленні рішення з цього питання. При цьому він зазначив, що НАЕК раніше направив на адресу регулятора всю необхідну документацію для прийняття позитивного рішення по можливості завантаження в 2-й енергоблок Південно-Української АЕС і 5-й енергоблок Запорізької АЕС збірок ТВС-W.

Тим часом, голова інспекції Олена МИКОЛАЙЧУК доручила підготувати до 21 липня остаточні пропозиції експлуатуючої організації і членів колегії з питання можливості завантаження американського палива у вказані блоки.

Головний державний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки Михайло ГАШЕВ спрогнозував, що голосування колегії з цього питання може відбутися до кінця наступного тижня. При цьому він зазначив, що в разі ухвалення негативного для НАЕК рішення стосовно дослідного палива, терміни ремонту енергоблока №2 ПУАЕС можуть затягтися, оскільки експлуатуюча організація має документально погоджувати завантаження 42 замінюючих складок виробництва ТВЕЛ.

Як повідомляв УНІАН, у травні Westinghouse поставив на ПУАЕС 42 збірки для завантаження в 2-й енергоблок станції. Зараз паливо знаходиться на майданчику станції, а сам блок виведений у планово-запобіжний ремонт (прогноз щодо закінчення - 7 вересня ц.р.)

На даний момент у 3-му енергоблоці ПУАЕС експлуатується 84 ТВС-W у рамках другого етапу кваліфікації ядерного палива Westinghouse на українських АЕС.

З 2011 року Westinghouse розпочала комерційні постачання ядерного палива в Україну у рамках відповідного комерційного контракту з НАЕК, підписаного в березні 2008 року.

***

ЕАГ знизила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала нафтотрейдерам до 22 липня знизити верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне паливо - до 9, 40 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 18 липня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО зазначив, що нинішня світова тенденція на ринку нафтопродуктів і нафти дозволяє операторам українського ринку знизити ціни на нафтопродукти.

«Ми хочемо, щоб люди у нас бачили тенденцію до зниження вартості нафтопродуктів, враховуючи зменшення ціни на нафту на світових ринках. Хочу ще раз наголосити, що наша найголовніша задача - це стабільність на ринку. Я вважаю, що зараз ми пройшли найважчий період, коли у наших сусідів був дефіцит, і це могло відбитися на нас», - зазначив Ю. БОЙКО.

У ході засідання ЕАГ її учасники також відзначили, що сьогодні ситуація на українському ринку нафтопродуктів є стабільною і прогнозованою. За оцінками учасників, наявні запаси палива на ринку дозволяють повністю забезпечити попит на бензини усіх марок і дизпаливо в Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективах.

Під час засідання ЕАГ також обговорювалася низка питань, які стосуються законодавчого врегулювання функціонування ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ц.р. ЕАГ знизила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до рівня 9,90 грн./л, а на дизельне паливо - до 9,50 грн./л.

***

Справа Луценка

Суд переніс розгляд кримінальної справи Луценка на 27 липня

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК, який є головуючим у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, оголосив перерву у засіданні до 10.00 27 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час засідання суду.

Впродовж сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення оголосила 118 сторінок із майже 300 обвинувального висновку у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА.

На час закриття засідання суду прокурори зупинилися на 178 сторінці. Зокрема, вони зупинилися на оголошенні обвинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у порушеннях при організації святкування річниць міліції у 2008-2009 роках.

Під час оголошення обвинувального висновку сам Ю.ЛУЦЕНКО посміхався та час від часу читав книгу письменника Фазіля ІСКАНДЕРА «Сандро з Чегему».

Слухаючи звинувачення у тому, що на святкування річниць міліції запрошувалися зірки української та російської естради, Ю.ЛУЦЕНКО з місця наголосив: «Ще не всіх бандитських артистів заслухали. «Мурку» давай».

***

Соцполітика

Середній розмір пенсії в Україні за рік збільшився на 9,2% - до 1 205 грн.

Середній розмір пенсії в Україні на 1 липня 2011 року склав 1 205,37 грн., що на 9,2% більше, порівняно з аналогічними даними на 1 липня 2010 року.

Такі дані озвучив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час засідання колегії Мінсоцполітики, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За словами С.ТІГІПКА, Пенсійний фонд України забезпечує своєчасну виплату пенсій згідно з графіком.

За інформацією міністерства, поступово розвивається і система недержавного пенсійного забезпечення, її учасниками стали 557,6 тис. чол., а загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, становить 1,221 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2011 року середній розмір пенсії в Україні становив 1 152 грн.

У той же час, за даними Держслужби статистики, середній розмір пенсії в Україні цього року становить 1 122 грн.

***

Агро

Уряд вніс на розгляд ВР земельний законопроект

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону про ринок земель.

Згідно із законопроектом, суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок (прав на них): громадяни та юридичні особи України; органи місцевого самоврядування; держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної республіки Крим, державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів або державного виконавця; іноземні особи.

Відповідно до законопроекту, земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише: громадяни України; фермерські господарства, створені відповідно до закону; держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.

Іноземні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.

Передбачено, що продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них здійснюють органи державної влади, Рада міністрів Криму, органи місцевого самоврядування, державні органи приватизації, уповноважені здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи або державний виконавець під час виконання вимог передбачених законом виконавчих документів.

Юридичні особи, що мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення і набули статусу іноземної особи, згідно з цим законопроектом, внаслідок збільшення у їхньому статутному (складеному) капіталі частки іноземних осіб зобов’язані відчужити належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення протягом одного року з дати придбання іноземною особою частки у статутному (складеному) капіталі, внаслідок якого частка іноземних осіб перевищила 10% статутного (складеного) капіталу.

Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були відчужені в установлений строк, примусово припиняється в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу за місцем розташування земельної ділянки.

Крім того, законопроектом забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних (складених) капіталів господарських товариств.

Відповідно до проекту, продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, установлених Земельним кодексом України.

Стартова ціна продажу земельної ділянки сільгосппризначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабміном.

Передбачається, що гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 2100 гектарів. У межах природно-сільськогосподарської зони (гірської області) гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить у гектарах: Полісся - 1500; Лісостеп - 1750; Степ, Степ посушливий, Сухий степ - 2100; Карпатська гірська область - 900; Кримська гірська область - 1100.

Крім того, забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження.

У законопроекті виписана процедура проведення земельних торгів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що за час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1991 року, відбулася демонополізація державної власності на землю. Об’єктом реформування стали землі майже 12 тисяч господарств, а 6,8 млн. селян набули права на земельну частку (пай). Видано 6,5 млн. державних актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв). Разом з тим, у державній власності залишається земель запасу та резерву – 6,1 млн. га сільськогосподарських угідь, з них ріллі - 2,8 млн. гектарів.

Як сказано у записці, з урахуванням того, що зараз в Україні налічується 1,4 млн. га невитребуваних паїв, близько 2,8 млн. га земель запасу (рілля) та 1,8 млн. га сільськогосподарських земель є відумерлою спадщиною, при середній нормативній грошовій оцінці 1 га ріллі 11,949 тис. грн., до державного бюджету від передачі цих земель в оренду може бути залучено (при річній орендній ставці 3% від розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки) 2,1 млрд. грн. на рік.

***

Яворівський пропонує подовжити мораторій на продаж сільгоспземель до 2013 року

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ- Батьківщина) пропонує подовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель, а також на внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства, до 1 січня 2013 року.

Про це йдеться в тексті законопроекту №9014 «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну продажу земельних ділянок», внесеному до ВР 18 липня ц.р.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, мораторій пропонується подовжити на рік, оскільки до сьогоднішнього дня не прийнято закон про ринок земель, не проведено повну інвентаризацію земель, не створено автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру (розробка якої має завершитися до липня 2012 р.). При цьому відсутня достовірна інформація про якісний склад земель, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Подовження мораторію на рік дає можливість реалізувати заходи, пов`язані з організаційним і правовим забезпеченням обороту земель в Україні, а також захистити майнові інтереси власників сільськогосподарських земель, вважає автор законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель». Згідно з «Перехідними положеннями» Земельного кодексу України, до набуття чинності законів про державний земельний кадастр і про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств, а також купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

***

Промисловість

Українські металурги збільшили платежі до бюджету в 4 рази - ДПСУ

Металурги в першому півріччі 2011 року збільшили платежі до державного бюджету в 4,1 разу, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,505 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Крім того, підприємства машинобудування в січні-червні 2011 року перерахували до бюджету в 2,2 разу коштів більше, ніж за аналогічний період минулого року - 3,233 млрд. грн.

Серед галузей видобувної промисловості лідером зі сплати податків є промисловість з видобутку металевої руди – надходження в січні-червні збільшилися в 3,3 разу, порівняно з січнем-червнем 2010 року - до 4,621 млрд. грн. надходження до бюджету від нафтової галузі зросли в 1,9 разу – до 5,613 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що динаміка надходжень податкових платежів значно перевищує темпи зростання виробництва – за інформацією Держкомстату, в першому півріччі 2011 року цей показник становив 8,7%.

Всього за перші шість місяців ц.р. до держбюджету надійшло 93,7 млрд. грн. – на 60,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

***

Транспорт/Зв`язок

Перший кузов швидкісного електропоїзда Hyundai для України зберуть наприкінці серпня

Наприкінці серпня в Кореї буде зібрано перший кузов швидкісного електропоїзда Hyundai для України.

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», про це повідомили делегації «Укрзалізниці" під час поїздки на завод Hyundai Rotem 12-16 липня цього року.

Згідно з повідомленням, зараз здійснюються монтажні роботи з конструкції стін і дахів поїзда й нижньої частини кузова. Делегація «Укрзалізниці» відвідала цех із виробництва кузова, монтажний цех і цех зі складання візків. Корейські виробники повідомили, що поставлятимуть перший поїзд із випередженням на 1 місяць терміну, зазначеного в контракті.

Також представники «Укрзалізниці» й вчені галузевих інститутів ознайомилися із залізничним депо корейської залізниці в м. Коянг (Корея). Метою українських залізничників було вивчення досвіду і питань, які необхідно враховувати при будівництві й управлінні депо, яке обслуговуватиме електропоїзди виробництва компанії «Hyundai Rotem». Зокрема, під час ознайомлення оглядалися цехи щоденного й періодичного обслуговування, а також капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Південна залізниця і «Hyundai Corporation» підписали угоду про постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів 16 грудня 2010 у м. Києві. Для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках впровадження швидкісного руху заплановано курсування 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem», які надійдуть в Україну до початку Євро-2012, а ще 4 - до кінця 2012 року.

***

«Укрзалізниця» недоотримала понад 218 млн. грн. за перевезення пільговиків

У першому півріччі «Укрзалізниці» за перевезення пільгових категорій громадян компенсовано лише 24,8% витрат, сума недоотриманих коштів становить 218,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Як зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, щоб змінити ситуацію, буде проведена індивідуальна робота з кожним керівником області.

За даними відомства, серед облдержадміністрацій немає жодної, яка в першому півріччі сплатила б за перевезення пільгових категорій громадян всю необхідну суму. Найгірше розрахувалися за перевезення пільговиків Київська міська державна адміністрація (компенсовано лише 14,8%), Харківська ОДА (23%), Київська ОДА (23,7%), Вінницька ОДА (24,6%) і Донецька ОДА (27,3 %). Найкраща ситуація з розрахунками у Закарпатській ОДА (94,5%), Чернівецькій ОДА (84%) та Рівненській ОДА (69,4%).

Як зазначають у відомстві, недостатній рівень отриманих доходів обумовлений небажанням пасажирів платити за проїзд, невисоким рівнем тарифів у приміському сполученні, значною кількістю пільгових категорій громадян (близько 70% всіх перевезених пасажирів).

Довідка УНІАН. На залізницях України надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів, відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт", повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, в залежності від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг.

***

Завтра в Україні очікується спекотна погода, на заході - дощі та грози

Завтра у західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих пунктах град, шквали 17-22 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укоргідрометцентрі, в Україні температура вночі очікується 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 28-33°, у південній та східній частинах місцями 35-38°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Київській області у середу опади не передбачаються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 24°.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН