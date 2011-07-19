Курс НБУ на 20.07.11

Офіційний курс НБУ на 20.07.11100 USD США - 797.1100 (на 19 липня - 797.1100)100 EUR - 1128.7078 (на 19 липня - 1119.5410)10 RUR - 2.8316 (на 19 липня - 2.8289)Облікові курси банківських металів на 20.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127697.02 (на 19 липня-127398.11)961XAG10Срібло-3213.95 (на 19 липня-3214.74)962XPT10Платина-142204.42 (на 19 липня-140689.92)964XPD10Паладій-63449.96 (на 19 липня-62573.14)

Офіційний курс НБУ на 20.07.11 100 USD США - 797.1100 (на 19 липня - 797.1100) 100 EUR - 1128.7078 (на 19 липня - 1119.5410) 10 RUR - 2.8316 (на 19 липня - 2.8289) Облікові курси банківських металів на 20.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 127697.02 (на 19 липня - 127398.11) 961 XAG 10 Срібло - 3213.95 (на 19 липня - 3214.74) 962 XPT 10 Платина - 142204.42 (на 19 липня - 140689.92) 964 XPD 10 Паладій - 63449.96 (на 19 липня - 62573.14)

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