Кабмін призначив Пятницького Урядовим уповноваженим з питань євроінтеграції

Кабінет Міністрів України призначив Валерія ПЯТНИЦЬКОГО Урядовим уповноваженим із питань європейської інтеграції. Відповідне розпорядження Кабміну № 662 від 13 липня розміщене на сайті уряду. Як повідомляв УНІАН, учора, 18 липня, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ПЯТНИЦЬКОГО з посади заступника міністра економіки України.

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