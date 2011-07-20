Кабмін призначив Пятницького Урядовим уповноваженим з питань євроінтеграції

09:40, 20 липня 2011
Різне
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Кабінет Міністрів України призначив Валерія ПЯТНИЦЬКОГО Урядовим уповноваженим із питань європейської інтеграції.

Відповідне розпорядження Кабміну № 662 від 13 липня розміщене на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 липня, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ПЯТНИЦЬКОГО з посади заступника міністра економіки України.

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