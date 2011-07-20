У відкритому реєстрі судових рішень з’явилась перша постанова по «газовій справі» - суд "скаржиться" на адвоката Титаренка

Сьогодні у Єдиному державному реєстрі судових рішень у відкритому доступі з’явилась перша постанова, ухвалена суддею Родіоном Кірєєвим під час розгляду в Печерському районому суді так званої «газової справи».

Як передає кореспондент УНІАН, оприлюднена на сайті ЄДРСР окрема постанова (від 11 липня 2011 р.) стосується звернення суду до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо невиконання адвокатом Юлії Тимошенко — Миколою ТИТАРЕНКОМ його обов’язків у повному обсязі та з проханням вжити заходів по реагуванню на цю ситуацію.

Нагадаємо, що 11 липня Ю.Тимошенко розірвала контракт з адвокатом М.Титаренком, оголосивши заяву адвоката, у якій той зазначає, що суд не дає можливості і достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи, чим унеможливлює ефективний захист. Водночас, в окремій постанові суду зазначається, що в адвоката було достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак він цього не робив. У постанові також вказується, що, відмовившись від продовження захисту, адвокат невиправдано затягує судовий розгляд справи, і «неналежне виконання адвокатом» обов’язків захисника має бути розглянуте дисциплінарною комісією. Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Печерський райсуд м.Києва протягом п’ятнадцяти діб з моменту її оголошення. Однак за станом на 20 липня невідомо — чи вона була оскаржена.

Водночас, зазначає УНІАН, на 20 липня — ця окрема постанова щодо адвоката М.Титаренка — єдиний оприлюднений у ЄДРСР документ по «газовій справі», хоча розгляд справи почався майже місяць тому — 24 червня. За цей період у цій справі відбулося 10 засідань (24, 25, 29 червня, а також 4, 6, 7, 8, 11, 15, 18 липня), на яких було прийнято багато постанов. Варто зазначити, що з 15 липня припинено фотофіксацію та відеотрансляцію судових засідань.

Минулого тижня на запит УНІАН щодо відсутності у Реєстрі будь-яких документів щодо цього процесу, адміністратор Реєстру відповів: «Судові рішення вносяться до Реєстру по мірі надходження їх електронних копій від судів до Реєстру. Надсилання електронних копій судових рішень здійснюється судами не безпосередньо до Реєстру, а до Центральної Бази Даних, звідки вже до Реєстру. Адміністратор Реєстру, відповідно до переліку своїх повноважень, не може витребувати копії судових рішень від судів для внесення їх до Реєстру».

Водночас у ЄДРСР підкреслили, що «Враховуючи суспільний резонанс, викликаний так званою "Газовою справою", судові рішення Печерського районного суду м. Києва опрацьовуються адміністратором Реєстру першочергово».

Наразі в Реєстрі оприлюднено 6 постанов, прийнятих суддею Р.Кірєєвим у період з 24 червня по 20 липня, однак як вже зазначалось, лише одна з них стосується «газової справи». Інші 5 постанов стосуються зовсім інших адміністративних і кримінальних справ, які суддя розглядав в ті дні, коли в процессі по Ю.Тимошенко були перерви. Загалом на пошуковий запит по назві суду та прізвищу судді Реєстр "видає" 71 документ (постанови та вироки), які ухвалював Р.Кірєєв, починаючи з 6 травня п.р.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за ч. 3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. ГПУ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО завдала державі збитків на суму понад 1,5 млрд грн. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.

24 червня 2011 р. Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у зловживанні службовим становищем при підписанні в 2009 році газових контрактів.