Захист Тимошенко вимагатиме від суду повторного оголошення обвинувального висновку

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє про намір звернутися з клопотанням до суду з вимогою повторного оголошення обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ сказав сьогодні журналістам під час публічного ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Ми вимагатимемо, щоби або повторно було озвучено обвинувальний висновок у залі суду з огляду на те, що Юлія ТИМОШЕНКО була видалена в порушення норм Кримінально-процесуального закону із залу суду… Якщо суд не погодиться з цією позицією, ми будемо наполягати на тому, щоб було відтворено у телевізійному режимі подію читання цього обвинувального висновку», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, оскільки під час оголошення обвинувального висновку у залі засідань Печерського райсуду Києва не були присутні ні обвинувачувана, ні її захист, необхідно звірити виступ прокурора із текстом обвинувального висновку, який передано на ознайомлення колишньому прем’єр-міністру та її адвокатам, залученим до процесу 15 липня.

М.СІРИЙ зазначив, що відповідне клопотання буде подано до суду при першій процесуальній можливості.

«Така процесуальна можливість може виникнути як 22 липня, так і на наступному засіданні», - пояснив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.