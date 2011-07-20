Українські музиканти створили саундтрек до мультфільму про податківців

Популярний R&B дует Тамерлан та Альона Омаргалієва створили саундтрек до мультфільму «Місто мрії», який розповідає школярам про важливість сплати податків. Тамерлан виступив у якості композитора, а Альона стала автором тексту до пісні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Сплати податки та живи спокійно – головна ідея цієї композиції. У ній співають про те, що, якщо ти чесний ти сплачуєш податки, то твоя країна стане кращою, а твоє місто перетвориться у місто мрії, стане чистим, затишним, у ньому ніколи не буде злиднів та метушні.

«Ми сподіваємося, що молоді артисти, завдяки сучасній манері співу, будуть зрозумілі підліткам. Тому і запропонували попрацювати над створенням пісні цьому дуету», - повідомили в ДПС України.

Найближчим часом трек з’явиться в ротації радіостанцій, соціальних мережах. У серпні на пісню «Місто мрії» буде знято відео-кліп.

Вже зараз саундтрек у мережі можна прослухати та завантажити перейшовши за гіперпосиланням http://soundcloud.com/prbatteries/ost.

Ініціатором творчого проекту «Місто мрії» став заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО. Для створення сценарію мультфільму «Місто мрії» був організований конкурс – «Країна сплачених податків», де переможцем стала білоруська письменниця Людмила Богданова. Після цього сюжет було допрацьовано професіональним сценаристом-мультиплікатором, однак основна ідея та колорит були збережені.

За сюжетом податковий інспектор Сан Санич Лелеко та його діти за допомогою гри «Місто мрії» потрапляють до казкової країни, де і відбуваються головні пригоди фільму.

Творці «Міста мрії» стверджують, що у ньому не буде комп’ютерних спецефектів – за рекомендацією дитячих психологів мультфільм вирішили зробити повністю мальованим.

Фільм буде озвучено трьома мовами – російською, українською та англійською. Його хронометраж складатиме 15 хвилин. Режисером «Міста мрії» став Крістіан КОСКІНІН, а сценаристом – Вадим ШИНКАРЬОВ. Фільм фінансується Асоціацією ветеранів податкової служби, його бюджет склав 350 000 гривень.

Трейлер до «Міста мрії» вже створено – його можна побачити в інтернеті http://www.youtube.com/watch?v=UE-HzWkfPdM. Наразі роботу над «Містом мрії» продовжує команда художників-аніматорів з усіх куточків України, а повна версія картини з’явиться на екранах у жовтні 2011 року.

Медіапідтримку саундтреку до мультфільму «Місто мрій» здійснює Агентство PR Batteries.