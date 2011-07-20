Головне на 20 липня

Енергетика

Розрахункова ціна російського газу для України в третьому кварталі цього року становитиме 354 долари за тисячу кубометрів.

Про це журналістам сьогодні, 20 липня, повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

«У третьому кварталі, поки що, 354 долари за тисячу кубометрів. Це розрахункова ціна», - сказав В.МАКУХА.

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом», яким пропонується розмістити централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Законопроект, оприлюднений на веб-сайті парламенту, зареєстровано у ВР 15 липня (№8795).

Згідно з документом, майбутнє ЦСВЯП пропонується локалізувати між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка і Стечанка Київській області.

Фінанси

Адміністрація США погодилася піти на компроміс з Конгресом і прийняти жорсткий план скорочення бюджетних витрат в обмін на підвищення межі держборгу, передає РІА «Новости».

За підсумками 2011 року фінансового року бюджетний дефіцит США, згідно з прогнозами, становитиме близько 1,5 трлн. доларів. 16 травня США подолали чергову межу держборгу, визначену Конгресом минулого року в 14,3 трлн. доларів. Тепер адміністрація має декілька тижнів, щоб уникнути дефолту, який може статися вже після 2 серпня, якщо Конгрес не проголосує за підвищення рівня межі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трлн. доларів.

Члени Конгресу, переважно республіканці, відмовляються розглядати питання про підвищення межі, заявляючи про те, що адміністрація повинна представити одночасно і план зниження витрат на держуправління. Адміністрація заявляє про готовність знижувати витрати, проте наполягає на необхідності відміни податкових пільг і підвищення податків для багатих американців і найбільш процвітаючих компаній. Республіканці, які традиційно користуються підтримкою великого бізнесу, налаштовані категорично проти цього. Вони вимагають значного скорочення витрат на соціальну сферу.

Президент США Барак ОБАМА заявив, що вже сьогодні представники демократів і республіканців почнуть вироблення конкретних положень компромісного плану серйозних заходів, що включають скорочення витрат, зміни в системі соціального страхування, безкоштовної медичної допомоги.

Межа держборгу - унікальне визначення, яке існує лише в США. Вперше американський Конгрес визначив максимальний рівень боргу в 1917 році і відтоді постійно підвищував його. З початку 2000-х років робити це доводилося частіше, і за цей період він піднімався 10 разів.

За останні десять років запускати друкарський верстат США доводилося через дорогі війни в Іраку і Афганістані і програми допомоги "молодим демократіям", що настали після них, а також через світову фінансову кризу 2008-2009 років. Якщо більш як 30 років тому розмір держборгу оцінювався в 908 млрд. доларів, то з початку 1980-х років він почав рости стрімкими темпами і вже в 1982 році становив 1 трлн. доларів, а на 1996 року досяг рівня в 5 трлн. Позначки 10 трлн. держборг досяг в 2008 році, коли через рецесію істотно знизився обсяг стягуваних податків, а уряду довелося витрачати великі кошти на соціальні програми й боротьбу з безробіттям.

Сховище буде частиною єдиного комплексу з поводження з ВЯП ДСП «Чорнобильська АЕС», і на ньому буде застосована технологія поверхневого "сухого" зберігання ВЯП в інженерних системах контейнерного типу.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що будівництво ЦСВЯП вестиметься за рахунок позик, погашення яких здійснюватиметься НАЕК «Енергоатом» протягом 4 років після введення об`єкту в експлуатацію. Джерелом обслуговування кредитів стануть кошти, закладені у тарифі НАЕК, які в даний час передбачені на оплату послуг російських підприємств з тимчасового зберігання і переробки ВЯП українських АЕС.

Міжнародний валютний фонд заявив про небезпеку виникнення боргової кризи в Європі, якщо не вдасться найближчим часом вирішити проблему боргової кризи Греції, передає Бі-Бі-Сі.

Експерти фонду стверджують, що такий розвиток подій може настати, якщо найближчим часом не буде зроблено рішучих кроків для запобігання розповсюдженню фінансових проблем, схожих на грецькі, в інших країнах єврозони.

Криза в Європі, як відзначає МВФ, матиме глобальні наслідки. Це заява фонду була опублікована за два дні до зустрічі представників країн єврозони з проблеми боргової кризи в Греції.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня голова австрійського Центробанку Евальд НОВОТНІ заявив, що вирішення грецької боргової кризи може включати "вибірковий дефолт", не загрожуючи серйозними наслідками.

Е.НОВОТНІ заявив, що повний дефолт матиме "серйозні наслідки" для Греції і здатності ЄЦБ приймати її борг, як заставу. Але він відзначив, що вибірковий дефолт може спрацювати.

Греція вчергове стане головною темою саміту Євросоюзу 21 липня трохи більше ніж рік після надання Афінам 110 млрд. євро кредитів ЄС і МВФ в обмін на жорстку програму бюджетних скорочень. Проте програма зустрілася з низкою труднощів на тлі економічного спаду і політичної нестабільності в Греції. Услід за Грецією за кредитною підтримкою звернулися дві інші країни єврозони - Ірландія і Португалія. Проте ще більше європейські лідери стурбовані зростанням відсотків за позиками Італії й Іспанії, які належать до найбільших економік єврозони.

За попередніми даними, зростання ВВП в Україні за січень-червень становило 4,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Попередня оцінка ВВП в Україні свідчить про зростання 4,4%», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що зростання промислового виробництва в січні-червні становило близько 9%.

«Як і планували, ми виходимо на докризовий рівень виробництва, долаємо втрату в 2009 році п`ятої частини промислового потенціалу», - сказав М.АЗАРОВ.

Промисловість

Найвище зростання промислового виробництва в Україні в червні 2011 року проти показника червня 2010 року зафіксовано в Івано-Франківській області - 60,2%, найбільший спад відзначений у Чернівецькій області - 42,5%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Івано-Франківська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 60,2%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 39,2 %, червень до травня 2011 року - 3,3%), Сумська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 27%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 8%, червень до травня 2011 року - 17%), Луганська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 26,5%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 14,7%, червень до травня 2011 року - спад 1,4%), Донецька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 19,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 17,3%, червень до травня 2011 року - обсяги не змінилися), Хмельницька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 12,1%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 11%, червень до травня 2011 року - 1,5% ).

При цьому повідомляється, що в червні 2011 року проти червня 2010 року зафіксовано спад промвиробництва в 10 областях України та м. Київ: у Чернівецькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 42,5%, січень-червень 2011 р . до січня-червня 2010 р. - спад 13,2%, червень до травня 2011 року - спад 10,3%), Херсонській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 28,9%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - спад 9,1%, червень до травня 2011 року - спад 18,9%), Одеській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 23,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - спад 15,3%, червень до травня 2011 року - зростання 4,8%), Вінницькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 10,3% , січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - зростання 1,3%, червень до травня 2011 року - зростання 0,8%), Закарпатській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 9, 4%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - зростання 3,3%, червень до травня 2011 року - зростання 4,7%).

Будівництво і ЖКГ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) протягом місяця розробити проекти рішення для введення в Україні єдиної державної політики у сфері тарифоутворення на житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, розроблені проекти рішень уряд повинен затвердити протягом місяця. Відповідальність за цю роботу глава уряду поклав на профільного міністра.

При цьому М. АЗАРОВ доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Секретаріату Кабінету міністрів України у стислі терміни вирішити всі організаційні питання роботи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

«Доручаю Міністерству регіонального розвитку та будівництва разом з Секретаріатом Кабінету міністрів України негайно вирішити питання щодо розміщення комісії, укомплектування штатів, матеріально-технічного забезпечення роботи», - сказав прем`єр-міністр.

При цьому він зазначив, що головне завдання Нацкомісії полягає у виконанні доручення Президента України щодо впорядкування та обгрунтованості тарифоутворення.

Фонд державного майна наприкінці липня – початку серпня планує почати інвентаризацію нерухомого майна і земель в Україні, що перебувають у користуванні Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів було внесено зміни в Порядок проведення інвентаризації нерухомого майна, яким користується ЧФ, що дасть змогу приступити до інвентаризації наприкінці липня - серпні.

"Почнемо (інвентаризацію - УНІАН) чи то в липні, чи то на початку серпня", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Він також уточнив, що остаточної домовленості про підходи при проведенні інвентаризації було досягнуто на одному з останніх засідань українсько-російської міжурядової комісії.

"Раніше ті моменти, про які ми домовлялися з росіянами, не були відображені в порядку, а зараз внесли зміни і почнемо проводити інвентаризацію... Основні моменти було підписано на міжправкомісії", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

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УНІАН