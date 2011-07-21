Анонс на 21 липня

* Відбудеться брифінг і.о.Генерального прокурора України Рената Кузьміна з приводу арешту голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя Волги і про інші резонансні кримінальні справи.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* На Бортницькій станції аерації (БСА) ПАТ «АК Київводоканал» відбудеться презентація роботи нової експериментальної установки для зневоднення осаду. Очікується, що у презентації візьмуть участь: начальник ГУ комунального господарства КМДА Дмитро Новицький, голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий, представники фірми, що надала установку для випробувань, і директор БСА Володимир Бражник. По завершенні відбудеться брифінг.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція учасника Податкового Майдану Сергія Костакова, який сім місяців провів у слідчому ізоляторі з недоведеним обвинуваченням. Під час прес-конференції будуть оприлюднені факти фальсифікації кримінальних справ співробітниками правоохоронних органів і тиску на обвинувачених. Також буде надана інформація про спроби незаконного впливу на діяльність опозиційних громадських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 505 85 82. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Хто і як буде боротися з нелегалами на ринку побутової техніки та електроніки?». Учасники: Сергій Литвиненко, директор департаменту експертизи та аналізу ефективності державної підтримки Міністерства економіки України; Віталій Лисий, директор департаменту по боротьбі з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України; Сергій Сьомка, директор департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби України; Йонгчул Парк, глава представництва Samsung Electronics в Україні; Юрій Погрібняк, директор департаменту інформаційних технологій компанії «Самсунг Електронікс України» та ін.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки розміщення відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження ЧАЕС». Учасники: провідний науковий співробітник енергетичної та ядерної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Ольга Кошарна і експерт Національного екологічного центру України з питань енергетики Дмитро Хмара.

* Міжнародний нафтової саміт.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров здійснить робочу поїздку по Київській області з метою ознайомлення зі станом розвитку агропромислової галузі.

* Круглий стіл Громадської ініціативи «За гармонізацію законодавства про захист персональних даних» на тему: «Як вплине закон про захист персональних даних на діяльність банківських та колекторських установ?». Співорганізатор - ЮК «Лігал Асистанс Груп». Учасники: Олексій Мервінський, голова Держслужби з питань захисту персональних даних; Володимир Бондар, віце-президент Асоціації Українських Банків (АУБ); Антоніна Паламарчук, голова правління Першого Всеукраїнського Бюро Кредитних Історій; Олександр Ільчук, ген.директор «Європейського агентства з повернення боргів»; Ашот Арутюнян, директор з розвитку бізнесу та стандартів якості Credit Collection Group; Дмитро Йовдій, керуючий партнер ЮК «Лігал Асистанс Груп».

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