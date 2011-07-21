Курс НБУ на 21.07.11
09:54, 21 липня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.07.11100 USD - 797.1100 (20 липня - 797.1100)100 EUR - 1132.4542 (20 липня - 1128.7078)10 RUR - 2.8421 (20 липня - 2.8316)Облікові курси банківських металів на 21.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126282.15 (20 липня-127697.02)961 XAG 10 Срібло-3076.05 (20 липня-3213.95)962XPT10Платина-141327.60 (20 липня-142204.42)964XPD10Паладій-63210.82 (20 липня-63449.96)
Офіційний курс НБУ на 21.07.11
100 USD - 797.1100 (20 липня - 797.1100)
100 EUR - 1132.4542 (20 липня - 1128.7078)
10 RUR - 2.8421 (20 липня - 2.8316)
Облікові курси банківських металів на 21.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-126282.15 (20 липня-127697.02)
961 XAG 10 Срібло-3076.05 (20 липня-3213.95)
962XPT10Платина-141327.60 (20 липня-142204.42)
964XPD10Паладій-63210.82 (20 липня-63449.96)
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