Курс НБУ на 21.07.11

Офіційний курс НБУ на 21.07.11100 USD - 797.1100 (20 липня - 797.1100)100 EUR - 1132.4542 (20 липня - 1128.7078)10 RUR - 2.8421 (20 липня - 2.8316)Облікові курси банківських металів на 21.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126282.15 (20 липня-127697.02)961 XAG 10 Срібло-3076.05 (20 липня-3213.95)962XPT10Платина-141327.60 (20 липня-142204.42)964XPD10Паладій-63210.82 (20 липня-63449.96)

Офіційний курс НБУ на 21.07.11 100 USD - 797.1100 (20 липня - 797.1100) 100 EUR - 1132.4542 (20 липня - 1128.7078) 10 RUR - 2.8421 (20 липня - 2.8316) Облікові курси банківських металів на 21.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-126282.15 (20 липня-127697.02) 961 XAG 10 Срібло-3076.05 (20 липня-3213.95) 962XPT10Платина-141327.60 (20 липня-142204.42) 964XPD10Паладій-63210.82 (20 липня-63449.96)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter