Україна прийме Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2013 року.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація гімнастики, повідомляють «Подробности».

Організацію світового турніру вирішили довірити Україні, зважаючи на давні традиції цього виду спорту в країні. Адже тут виросло не одне покоління чемпіонок світу, Європи та Олімпійських ігор.

32-га першість пройде у вересні 2013-го року у столичному "Палаці спорту". Його оновлена арена вміщує 6,5 тисяч глядачів.

Турнір такого рівня вперше відбудеться в Україні.