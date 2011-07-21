СНІД в Україні набуває ознак виходу із груп ризику на загальне населення - експерт

Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні набуває ознак виходу із груп ризику на загальне населення.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила начальник відділу протидії ВІЛ/СНІДу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Марина ЗЕЛЕНСЬКА .

За її словами, сьогодні Україна перебуває у стані «концентрованої епідемії» - такої, що концентрована у найвищих групах ризику щодо інфікування ВІЛ.

«Це, насамперед, споживачі ін’єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, діти вулиці, які представляють вагому частку. Основною тенденцією розвитку епідемії з 2008 року є домінування статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції. Це свідчить про ознаки генералізації, тобто вихід з груп ризику на загальне населення. Понад 191 тисяча людей дізналися, що вони ВІЛ-інфіковані, 44% з них - це жінки,» - наголосила М.ЗЕЛЕНСЬКА.

При цьому вона підкреслила, що найнесприятливіша ситуація щодо поширення ВІЛ-інфекції у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях та АР Крим.