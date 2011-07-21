Головуючий у “газовій справі” повинен враховувати суспільний резонанс процесу і максимально забезпечувати гласність судового розгляду - юрист

Головуючий у “газовій справі” суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ має зважати на широкий суспільний резонанс цієї справи та високу ступінь зацікавленості суспільства у отриманні інформації про справу, і повинен максимально забезпечувати гласність судового розгляду. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив віце-президент АФ "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, до якого агентство звернулось із проханням прокоментувати вмотивованість повного припинення трансляції процесу та роз’яснити юридичні нюанси цього питання.

В коментарі Ю.ЗАБІЯКА підкреслив, що повноваження суду в питанні про трансляцію судового засідання передбачені Законом «Про судоустрій та статус суддів» та тісно пов’язані з гласністю судочинства – одним з фундаментальних принципів правосуддя в демократичному суспільстві. Незважаючи, що відповідно до ст. 10 Декларації прав людини кожна особа має право на розгляд її справи гласно, відповідно до п. 7. ст. 129 Конституції України гласність судового процесу є одною з основних засад судочинства в Україні, ст.11 Закону «Про судоустрій» вказує, що проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду, вказує юрист.

(УНІАН: нагадаємо - на початку судового розгляду суд прийняв рішення дозволити телетрансляцію, потім — постановив, що на етапі показів свідків трансляція буде припинена. Вісім засідань транслювались в ефірі. На час оголошення обвинувального висновку - 15 липня, трансляцію припинили і більше не поновлювали).

Ю.ЗАБІЯКА зазначив, що рішення про можливість трансляції судового процесу є частиною встановленого судом порядку ведення судового засідання і повинно виконуватись відповідно до розпоряджень головуючого судді. Водночас, зауважив юрист, пан Р.КІРЄЄВ за відсутності умов для обмеження трансляції, повинен видавати розпорядження присутнім журналістам про поновлення чи можливість поновлення трансляції, а в разі наявності таких умов – розпорядження про припинення трансляції.

Коментуючи ситуацію на засіданні 15 липня, юрист зазначив, що обмеження трансляції при оголошенні обвинувального висновку в частині показів свідків та при їх допиті в ході судового слідства, можна вважати обґрунтованим відповідно до норм КПК. Водночас, юрист зауважив, що ефективність такого обмеження досить дискусійна (зважаючи на сучасні засоби фіксації і передачі інформації).

Разом з тим, підкреслив Ю.ЗАБІЯКА, після отримання розпорядження про припинення трансляції 15-го липня і до моменту отримання розпорядження про відновлення трансляції (що з метою забезпечення гласності судового розгляду повинно б було озвучене головуючим на наступному засіданні, тобто 18 липня) журналісти не повинні самостійно поновлювати трансляцію «газового процесу». Оскільки це формально буде невиконанням розпорядження пана Кірєєва, хоч і буде відповідати встановленому ним же раніше порядком ведення засідання.

Юрист вважає, що Печерський суд м.Києва у складі судді Р.Кірєєва, розглядаючи питання про надання дозволу на відеозапис чи трансляцію відкритого судового процесу по «газовій справі», з метою дотримання принципу гласності судочинства, повинен відмовляти у такому дозволі виключно якщо відеозапис чи трансляція чинитиме перешкоди чи утруднюватиме здійснення правосуддя.

Так само, з метою забезпечення гласності процесу, суд повинен забезпечити доступ до судового засідання (технічний, фізичний) максимальному колу зацікавлених осіб, підкреслює юрист. Наприклад, забезпечивши проведення судового засідання в більшому залі, аудіо- чи відеотрансляцію судового засідання тощо.

При цьому, юрист із жалем зауважив, що вищевикладене випливає лише з розуміння змісту принципу гласності судового процесу, оскільки жодна норма права не містить чітко закріплених вищенаведених обов’язків суду. Національне законодавство України лише декларує рівну можливість доступу всіх громадян до інформації про судовий процес без встановлення жодних пріоритетів та без прямо закріплених обов’язків суду забезпечити такий доступ.

Як повідомляв УНІАН, в перший день розгляду «газової справи» проти Юлії Тимошенко - 24 червня 2011 р., головуючий у справі суддя Р.Кірєєв дозволив присутність преси та проведення відеотрансляції та фотозйомки при попередньому розгляді справи.

Вже 6 липня суд прийняв рішення, що після початку судового слідства на етапі допиту свідків відеотрансляція та фотоз’йомка будуть заборонені (згідно з КПК, свідки повинні бути допитані по одному, і інші свідки не можуть слухати свідчення інших).

Водночас, впродовж всіх засідань 24, 25, 29 червня, 4, 6, 7, 8, 11 липня відбувалась пряма телетрансляція.

Засідання 15 липня також розпочалось трансляцією, однак перед початком оголошення обвинувального висновку суд прийняв рішення припинити транслювання, залишивши можливість для преси бути присутньою. На який термін припиняється трансляція і коли вона буде відновлена — суд не повідомив.

Засідання 18 липня теж відбувалось без телетрансляції та фотоз’йомки. На цьому засіданні суддя відмовився задовольнити клопотання захисту про поновлення прямої трансляції.

Наступне засідання відбудеться 22 липня.

Також слід зазначити, що зала Печерського суду, де відбувається цей процес, не може вмістити всіх бажаючих депутатів та журналістів. В залі тісно і гамірно, що суттєво ускладнює роботу в тому числі і преси.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за ч.3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. ГПУ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО завдала державі збитків на суму понад 1,5 млрд грн. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.