Суд має надати новим захисникам Тимошенко щонайменше 20 діб для ознайомлення зі справою - юрист

Відповідно до чинного законодавства, суд має надати новим захисникам Тимошенко не 3, а щонайменше 20 діб для ознайомлення зі справою. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив віце-президент АФ "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, коментуючи суперечки сторони захисту и суду в питанні термінів, які суд має надати новим захисникам для ознайомлення з матеріалами справи.

Завданням судді Родіона КІРЄЄВА ( ), з одного боку, є забезпечення можливості ознайомлення нових захисників Юлії ТИМОШЕНКО з матеріалами “газової справи”, а з іншого – забезпечення ефективного судового розгляду у даній справі, зауважує юрист.

За таких обставин, вважає Ю.ЗАБІЯКА, було б цілком логічним надати більший терміну для ознайомлення – до двадцяти діб, а також забезпечити можливість ознайомлення захисту з матеріалами справи безпосередньо під час її розгляду. Такий спосіб реалізації права на ознайомлення з матеріалами справи не суперечитиме КПК України, на що вказано в п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України (№ 6 від 30.05.2008 р.), додає юрист.

Ю.ЗАБІЯКА роз’яснює, що відповідно до ст. 255 КПК України після призначення справи до судового розгляду суддя повинен забезпечити можливість ознайомлення захисника та підсудного з матеріалами справи у разі, якщо вони заявляють таке клопотання. Кодекс не містить тих чи інших обмежень стосовно строків ознайомлення з матеріалами справи, в той же час відповідно до ст. 256 КПК України кримінальна справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а у випадках складності справи - не пізніше двадцяти діб з дня досудового її розгляду.

Таким чином, зазначає юрист, КПК орієнтовно встановлює, що десять діб є достатнім періодом, протягом якого можна ознайомитись з нескладною справою, а двадцять діб – зі складною. При цьому вказане ознайомлення є додатковим по відношенню до ознайомлення відповідно до ст. 218 КПК України, що здійснюється до моменту передачі справи до суду, але все ж обов’язковим правом, підкреслив юрист.

В даній ситуації, жоден з допущених на сьогоднішній день до захисту пані Тимошенко адвокатів не ознайомлювався з матеріалами справи ні до моменту її передачі до Печерського районного суду м. Києва, ні після її призначення до розгляду. А отже, зазначає юрист, якщо суддя обмежить можливість ознайомлення захисників з матеріалами «газової справи» виключно трьома днями (не надаючи можливість ознайомлення в подальшому, паралельно судовому розгляду), це безумовно порушуватиме право Юлії Володимирівни мати час і можливості підготовитися до свого захисту, гарантоване підпунктом "b" п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тим більше відсторонення від справи Сергія Власенка – єдиного захисника, що раніше був ознайомлений з матеріалами «газової справи», відбулося без участі Ю.ТИМОШЕНКО, а з ініціативи безпосередньо головуючого.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення Сергія ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Таке рішення суддя ухвалив у зв'язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Водночас суд дозволив залучити до захисту Ю.ТИМОШЕНКО нових адвокатів – Миколу СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Питання про термін, який необхідно надати стороні захисту для ознайомлення зі справою неодноразово ставав каменем спотикання впродовж процесу. Ю.ТИМОШЕНКО та вже її нові адвокати вимагали від суду надати їм два місяці для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, але суд надав їм лише три дні – до 22 липня.

Сторона захисту стверджує, що на сьогодні у справі 16 томів (близько 5 тисяч сторінок), водночас, напочатку процесу йшлося про 14 томів, що нараховують близько 4 тисяч сторінок.