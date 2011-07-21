Курс НБУ на 22.07.11

Офіційний курс НБУ на 22.07.11100 USD США - 797.1100 (на 21 липня - 797.1100)100 EUR - 1133.6498 (на 21 липня - 1132.4542)10 RUR - 2.8562 (на 21 липня - 2.8421)Облікові курси банківських металів на 22.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127577.46 (на 21 липня-126282.15)961XAG10Срібло-3170.90 (на 21 липня-3076.05)962XPT10Платина-141805.87 (на 21 липня-141327.60)964XPD10Паладій-63370.25 (на 21 липня-63210.82)

Офіційний курс НБУ на 22.07.11 100 USD США - 797.1100 (на 21 липня - 797.1100) 100 EUR - 1133.6498 (на 21 липня - 1132.4542) 10 RUR - 2.8562 (на 21 липня - 2.8421) Облікові курси банківських металів на 22.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 127577.46 (на 21 липня - 126282.15) 961 XAG 10 Срібло - 3170.90 (на 21 липня - 3076.05) 962 XPT 10 Платина - 141805.87 (на 21 липня - 141327.60) 964 XPD 10 Паладій - 63370.25 (на 21 липня - 63210.82)

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