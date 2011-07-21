Головне на 21 липня

Фінанси

Fitch змінило прогноз рейтингів України зі «стабільного» на «позитивний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «позитивний», підтвердивши довгострокові і короткострокові РДЕ на рівні «В / В», повідомляється на Fitch.

Також повідомляють, що державна стеля рейтингу України підтверджена на рівні «В».

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«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток на 24%

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшило чистий прибуток на 24% - до 782,338 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 20% і на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 16%, до 118,003 млрд. грн., зобов`язання - на 21%, до 123,057 млрд. грн., статутний капітал - на 7%, до 10,160 млрд. грн., власний капітал - на 7%, до 12,684 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Станом на 7 червня 2011 року, сумарний пакет акцій, який належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, становив 90,069995% (окремо їх частка становить 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

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Банк «Надра» у першому півріччі скоротив чистий прибуток в 11 разів

Банк «Надра» (м. Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток в 11 разів - з 4,563 млн. грн. до 405 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос Україні» (№ 131 від 21 липня ц.р.).

Активи банку за вказаний період скоротилися на 2% і на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 2%, до 25,105 млрд. грн., зобов`язання скоротилися на 17,5%, до 18,505 млрд. грн., статутний капітал збільшився у 10 разів - з 390,363 млн. грн. до 3,890 млрд. грн., власний капітал - у 8 разів, до 3,980 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд. грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.

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"Ощадбанк" скоротив чистий прибуток на 32% - до 247 млн. грн.

«Ощадбанк» (м. Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток на 32% - до 247,410 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 23% і на 1 липня 2011 року склали 72,452 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 49,452 млрд. грн., зобов`язання - на 30%, до 55,055 млрд. грн. , статутний капітал - на 4%, до 14,496 млрд. грн., власний капітал збільшився на 5% - до 17,396 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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ЄС продовжить терміни нових кредитів для Греції, Ірландії, Португалії та зменшить ставки

Лідери Євросоюзу (ЄС) за підсумками екстреного саміту, що відбувається 21 липня в Брюсселі, ухвалять рішення про продовження термінів нових кредитів з Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) для Греції, Ірландії, Португалії, а також зниження ставок за майбутніми позиками, повідомляє РБК.

У проекті підсумкового документу саміту, EFSF видаватиме кредити проблемним країнам мінімум на 15 років, а не на 7,5 років, як в даний час. Процентні ставки буде знижено приблизно на 1 процентний пункт - з поточних 4,5% для Греції та Португалії.

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ПЕК

НКРЕ збільшила тариф «Київенерго» на передачу електроенергії на 6,6% з серпня

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф енергопостачальної компанії ВАТ «Київенерго» на передачу електроенергії в середньому на 6,6% із серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.

Зокрема, тариф компанії на передачу електроенергії споживачам першого класу напруги зросте з 1 серпня на 6,78% - до 6,3 грн. за МВт/год., другого класу - на 6,36%, - до 79,28 грн. за МВт/год. (без урахування ПДВ).

Тарифи компанії на постачання електроенергії залишили на колишньому рівні: для великих споживачів - 4,18 грн. за МВт/год., для дрібних - 20,88 грн. за МВт/год.

Тарифи компанії на передачу електроенергії змінені у зв`язку зі збільшенням обсягу її інвестиційної програми на 2011 рік.

Зокрема, регулятор збільшив обсяг інвестпрограми «Київенерго» на 10,4%, або на 62,065 млн. грн. - до 658,717 млн. гривень (з ПДВ), за рахунок включення в неї переліку заходів на 43,466 млн. грн., не виконаних в рамках інвестпрограми 2010 року. Крім того, НКРЕ врахувала додатково 18,599 млн. грн. на фінансування робіт з будівництва кабельної лінії 110 кВ до підстанції "Прибережна" за рахунок очікуваного прибутку компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельнях.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).

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«Нафтогаз» накопичив у ПСГ 16,9 млрд. кубометрів газу

НАК «Нафтогаз України» станом на 18 липня накопичила у підземних сховищах 16,9 млрд. куб. м. природного газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, від початку періоду закачування (15 квітня ц.р.) компанія закачала у ПСГ близько 7 млрд. куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. Ціна газу, який НАК «Нафтогаз України» закуповує у РАТ «Газпром» (РФ), встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 295,6 дол. за тис. куб. м.

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Україна в першому півріччі збільшила експорт електроенергії на 17,3%

Україна у січні-червні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 17,3%, або 365,5 млн. кВт/год, порівняно з січнем-червнем 2010 року - до 2,472 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У червні ц.р. експорт електроенергії з України виріс на 24,9%, або на 81,5 млн. кВт/год, порівняно з травнем 2010 року, - до 420,3 кВт/год.

У січні-червні експорт української електроенергії в країни Східної Європи збільшився в 2,5 рази, або на 809,9 млн. кВт/год, - до 1,394 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з української сторони у східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 3,8 рази - до 874,3 млн. кВт/год, до Словаччини - у 2,07 рази, до 519,8 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України у січні-червні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-червня виріс до 218,8 млн. кВт/год проти 3,5 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в даному напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 808,7 млн. кВт/год, що на 48,3% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. У травні українські компанії призупинили експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в даному напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишніми поставкам.

Крім того, в травні-червні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 50,9 млн. кВт/год електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в даному напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбають увають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год, у порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДПЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" - білоруський напрямок.

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Судові справи

ГПУ отримала зі США матеріали справи Лазаренка, яку буде вивчати в рамках справи проти Тимошенко

Генеральна прокуратура отримала від органів американської юстиції матеріали кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА та його спільників, яку буде вивчати в рамках кримінальних справ проти лідера партії «Батьківщина», екс-глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Він процитував деякі пункти звинувачення, в якому мова йде про компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), а також про компанію «Сомоллі Ентерпрайзес Лімітед», яка, як підкреслив Р. КУЗЬМІН, за даними американського слідства, належить Ю. ТИМОШЕНКО. Зокрема, в цих документах йдеться про те, що П. ЛАЗАРЕНКО одноосібним рішенням видавав державні гарантії на борги ЄЕСУ перед російською компанією «Газпром» та багато іншого.

Також Р. КУЗЬМІН повідомив інші факти, викладені в документах кримінальної справи.

«Документи передані Україні офіційно органами юстиції США і будуть вивчатися в рамках кримінальних справ», - сказав Р. КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. П. ЛАЗАРЕНКО був премьерер-міністром України з травня 1996 по липень 1997 рр..

П. ЛАЗАРЕНКО був засуджений у США за «відмивання» грошей. Він відбуває покарання у федеральній в`язниці Дубліна (штат Каліфорнія).

За даними ЗМІ, П. ЛАЗАРЕНКО повинен вийти на волю у січні 2012 року.

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Генпрокуратура вивчить питання, чи повинна Україна віддавати борги ЄЕСУ - Кузьмін

Генеральна прокуратура вивчить питання про те, чи повинна Україна віддавати борги компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Р. КУЗЬМІН нагадав про лист Міністерства оборони Російської Федерації, відповідно до якого Україна повинна відшкодувати 405 млн. дол, накопичені компанією ЄЕСУ.

При цьому він зазначив, що Міністерство оборони РФ вимагає від України повернути борги, апелюючи до того, що їх повернення гарантував Кабінет міністрів України у листі за підписом тодішнього глави українського уряду Павла ЛАЗАРЕНКА.

При цьому Р. КУЗЬМІН зазначив, що відповідне рішення Кабінету міністрів не зафіксовано в офіційних документах уряду. На думку в.о. генпрокурора, П. ЛАЗАРЕНКО сфальсифікував це рішення.

«Це означає, що гарантії, надані Росії, були виконані так само, як і директиви ТИМОШЕНКО. Це загальна практика фальсифікації документів», - сказав Р. КУЗЬМІН.

При цьому він зазначив, сьогодні виникає питання: чи повинна Україна повертати цей борг Міноборони РФ. За словами Р. КУЗЬМІНА, слідство розбереться в цій проблемі.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р. КУЗЬМІН також зазначив, що на сьогоднішній день не існує жодного судового рішення - ні в Росії, ні в Україні, - яким Ю. ТИМОШЕНКО була б виправдана за звинуваченнями в незаконній діяльності на посаді глави ЄЕСУ.

За його словами, в Росії кримінальні справи були закриті після закінчення строку притягнення Ю. ТИМОШЕНКО до відповідальності, і після визнання нею своєї провини.

В Україні всі кримінальні справи були закриті генеральним прокурором Святославом ПІСКУНОМ у 2005 році, після обрання Ю. ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром, сказав Р. КУЗЬМІН.

Відповідаючи на питання, чому, на думку Генпрокуратури, Ю. ТИМОШЕНКО не повернула борги ЄЕСУ з держбюджету в той час, коли очолювала уряд, Р. КУЗЬМІН зазначив, що це хороше запитання, але його краще поставити безпосередньо самій Ю. ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року в ЗМІ було опубліковано лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол

Ю. ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю. ТИМОШЕНКО запевняє, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю. ТИМОШЕНКО.

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У судовому процесі по справі Діденка, Макаренка і Шепітька оголошено перерву до 25 липня

Головуюча в судовому засіданні Печерського районного суду Києва суддя Оксана ЦАРЕВИЧ оголосила перерву до 11.00 25 липня в розгляді кримінальної справи, порушеної проти колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на місці прийняла і оголосила головуюча О. ЦАРЕВИЧ.

«Враховуючи, що справа розглядається іншим складом суду, судом вручається всім учасникам судового процесу копія обвинувального висновку і надається три доби, щоб сторони протесту ознайомилися з копією обвинувального висновку», - сказала О. ЦАРЕВИЧ.

Таке рішення суддя прийняла, незважаючи на заперечення І. ДІДЕНКА, який вимагав продовження судового засідання, мотивувавши це можливістю ознайомлення суду і всіх учасників процесу з обвинувальним висновком в робочому порядку.

Сьогодні на судовому процесі також були оголошені прізвища інших підсудних, які проходять по цій кримінальній справі. Зокрема, мова йде про начальника відділу митного оформлення НАК «Нафтогаз Україна» Олега БОРДІЛОВСКОГО, головного інспектора відділу митного оформлення № 1 у м. Києві Енергетичної регіональної митниці Сергія ГАРЯЧОГО, які звинувачуються у службовій недбалості під час розмитнення газу в 2009 році. Крім того, у цій же справі проходить колишній начальник Енергетичної регіональної митниці Олександр КОНЄВ.

Кримінальна справа розглядається іншою колегією суддів згідно з відповідним рішенням Апеляційного суду Києва.

Судове засідання розпочалося сьогодні об 11.20.

Суддя О. ЦАРЕВИЧ 40 хвилин встановлювала особистості всіх учасників процесу, жоден з яких не заявив клопотання про відвід суддів, що розглядають справу, і після цього оголосила перерву.

Як повідомляв УНІАН, І. ДІДЕНКА та А. МАКАРЕНКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз Україна» і російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А. МАКАРЕНКА та Т. ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням важливих осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А. МАКАРЕНКА та наявністю у Т. ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

У той же час суд відмовився змінити запобіжний захід І. ДІДЕНКА, мотивувавши своє рішення тим, що І. ДІДЕНКО має посвідку на проживання в Іспанії, а також тим, що на волі він може вплинути на проведення слідчих дій проти нього.

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Агро

Межі земельних ділянок закріплюватимуть новими межовими знаками

Межі земельних ділянок закріплюватимуться новими межовими знаками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» уклало угоду з переможцем конкурсу ТОВ «Інвестеко” на виготовлення 50 млн. пластмасових межових знаків за 4,9 млрд. грн. Підрядчик протягом п`яти років поставлятиме 27 філіалам ДЗК необхідну кількість знаків, як це передбачено графіком, який уточнюватиметься відповідно до потреб і замовлень.

У прес-службі відзначили, що новий межовий знак складається з чотирьох деталей, може встановлюватися на землі, на дорозі і на будівлі. Кожен складова частина межового знаку містить металевий маркер, який матиме унікальний індивідуальний номер, штрих-код. Знак має спеціальні розпірки, які перешкоджають його переміщенню. Вартість знаку становитиме 98 грн. за одиницю.

У відомстві уточнили, що дотепер землевпорядники і землекористувачі встановлювали дерев`яні, іноді бетонні стовпчики або ж металеві стрижні, які були недовговічними і легко переміщуваними, що призводило до численних земельних суперечок.

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Фондовий ринок

"ЕКУ" перерахувала 25% "Київенерго" на рахунок ФДМ для їх подальшої приватизації

Державний пакет акцій ВАТ "Київенерго" в розмірі 25% статутного фонду списаний зберігачем з рахунку в цінних паперах НАК "Енергетична компанія України" і зарахований на рахунок Фонду державного майна (ФДМ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ФДМ вже зарахував на свій рахунок 50% ВАТ «Закарпаттяобленерго» та 45,103% ВАТ "Західенерго", які раніше також перебували на рахунку НАК "ЕКУ".

Згідно з планом-графіком приватизації енергокомпаній, пакети акцій цих трьох компаній повинні бути виставлені на продаж у серпні 2011 року.

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна повідомив про формування конкурсних комісій з продажу перших трьох обленерго.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планують реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.

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Транспорт/Зв`язок

«Укрзалізниця» обговорює питання спільного використання вагонів із сусідніми країнами

«Укрзалізниця» обговорює можливість вирішення питання дефіциту вагонів та їх спільного використання з країнами СНД.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це йшлося сьогодні в Києві під час початку переговорів керівництва «Укрзалізниці» з делегацією Дирекції Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності.

У переговорах беруть участь генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, заступник генерального директора Петро НАУМЕНКО, голова Дирекції Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності Петро КУЧЕРЕНКО і його заступник Ігор ІВАНОВ.

Згідно з повідомленням, учасники переговорів планують розглянути низку питань, пов`язаних зі спільним використанням вантажних вагонів, пошуком ефективних рішень зі зменшення порожнього пробігу тощо.

"Ми налаштовані на конструктивний діалог у вирішенні питань дефіциту рухомого складу і його ефективного спільного використання. Як і в інших країнах, у нас сьогодні не вистачає вантажних вагонів. 11-12 тисяч українських вагонів використовуються за межами країни, з яких майже 9 тис. - у Росії. Як наслідок, щодоби українські залізниці недовантажують до 2 тис. вагонів. При цьому Україна збільшила навантаження до Росії в 2 рази, а наші російські колеги — зменшили», - зазначив В.КОЗАК. За його словами, відомство має вирішити проблему браку вагонів. «Сьогодні склалася парадоксальна ситуація: ми для потреб “Російських залізниць» відправляємо вантажі у власних вагонах, при цьому назад не одержуємо піввагони вчасно. Розумію, в Росії виникли складнощі в управлінні власним вагонним парком, проте ми не можемо вирішувати ці проблеми за рахунок інтересів українських підприємств. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Кабінет міністрів України поставили чітке завдання перед «Укрзалізницею» - забезпечити потреби наших підприємств у вантажних перевезеннях на 100%, українська залізниця не може підводити виробників, ми повинні в повному обсягу виконувати заявки на перевезення вантажів", - наголосив В.КОЗАК.

У зв`язку з цим українська сторона запропонувала зняти обмеження на термінове повернення вагонів і значно збільшити штрафні санкції за неповернення вагонів у встановлені терміни. Під час переговорів В.КОЗАК також інформував про процеси, які планує здійснити «Укрзалізниця» для вдосконалення системи перевезень вантажів, зокрема, про наміри щодо закупівлі нового рухомого складу, створення операторських компаній на базі вагоноремонтних заводів, а також - єдиного логістичного центру.

Довідка УНІАН. Дирекція Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності є постійно діючим виконавчим органом Ради. Головна мета Ради - координація роботи залізничного транспорту на міжнародному рівні, вироблення узгоджених умов і принципів роботи залізничного транспорту для забезпечення функціонування і розвитку транспортний-економічних зв`язків між державами СНД, а також із третіми країнами, ухвалення нормативних документів у рамках своєї діяльності.

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В Україні завтра очікуються грозові дощі і незначне зниження температури повітря

Завтра, 22 липня, в Україні, крім крайнього сходу, очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих пунктах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, на півдні до 24 м/с.

Температура в західних областях вночі 11-16°, вдень 17-22°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів та місцями на сході до 24°, вдень 23-28°, у східних областях, Криму та Приазов`ї 30-35°.

У Києві та Київській області сильний дощ, гроза, в окремих пунктах град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, під час грози подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі по області 16-21°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 21 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°; у Дніпрі біля Києва - 24°.

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