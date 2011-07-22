Анонс на 22 липня
09:22, 22 липня 2011Різне
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22.07.11 * Прес-конференція: «Ринок нерухомості: підсумки півріччя та прогнози до кінця року» * Брифінг голови Державної інспекції України з питань праці
* Прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості: підсумки півріччя та прогнози до кінця року». Учасники: президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов і голова Національної ради Ріелторської пилати України Олександр Бондаренко.
* Відбудеться брифінг голови Державної інспекції України з питань праці - Головного державного інспектора України з питань праці Андрія Черкесова на тему: "Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення. У 14-00 почне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю керівництва Держпраці.
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