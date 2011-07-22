Власенко заявляє про можливість зміни запобіжного заходу для Тимошенко
Захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ отримав вказівку від адміністрації Президента України про зміну запобіжного заходу для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на арешт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду.
«Ми отримали інформацію про те, що в понеділок увечері відбулася зустріч між суддею КІРЄЄВИМ та співробітниками Адміністрації Президента, на якій судді КІРЄЄВУ була поставлена беззаперечна задача сьогодні, після проведення допиту декількох свідків, змінити міру запобіжного заходу і застосувати до неї арешт», - сказав С.ВЛАСЕНКО.
Захисник Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що цю інформацію було отримано від надійних джерел. «Джерело є таким, що заслуговує на увагу. В даному випадку ми не маємо беззаперечних доказів такої зустрічі, але я ще раз підкреслю, що джерело, з якого дійшла інформація, заслуговує на дуже серйозну увагу», - наголосив він.