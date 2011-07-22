Анонс на 25 липня

* Прем`єр-міністр України М. Азаров ознайомиться з діяльністю та перспективами розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний».

* Відбудеться урочисте відкриття автодороги «Київ-Вишгород». Під час поїздки представники ЗМІ зможуть ознайомитися з роботами з підготовки до Чемпіонату світу по «Формулі-1» на воді та готовністю області до його проведення. У заході візьме участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.

* Прес-конференція на тему: "Прийняття закону "Про ріелтерську діяльність" - шлях до цивілізованого ринку нерухомості". Учасники: голова національної ради ріелтерської палати України Олександр Бондаренко, президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр Рубанов; голова Спілки консультантів з нерухомості Віктор Несін.

* Круглий стіл на тему: «Хто захистить населення від неякісних харчових продуктів?». Учасники: Анатолій Пономаренко, головний державний санітарний лікар України; Віталій Башинський, заст.голови Держкомітету ветеринарної медицини України; Микола Проданчук, голова Нацкомісії Україні з Кодексу Аліментаріус; Олександр Кравчук, голова комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню Маніфесту «відповідального» колектора. Документ проголосять представники Асоціації учасників Колекторського Бізнесу України: президент АКБУ Олександр Ільчук, голова ради АКБУ Ашот Арутюнян, виконавчий директор АКБУ Артем Кучин. Об`єднавшись в Асоціацію, легальні колекторські компанії прийняли Маніфест «відповідального» колектора, мета якого - дати основу для прийняття Закону України про колекторської бізнесі і внести чітке розмежування між колекторським бізнесом і свавіллям, який творять так звані «чорні колектори». Обговорюватимуться етичні принципи і юридичні норми роботи колекторського бізнесу. Також представники АКБУ роз`яснять, у чому відмінність професійного колектора від так званого «чорного». а боржники отримають реальні поради, як себе вести з колекторами (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 4655755, м.т. 067 9409687, E-mail: aleksandrasenko@gmail.com.

* Прес-конференція на тему: "Чи зможе України домогтися зниження цін на газ від Росії без серйозних поступок зі свого боку?" Учасники: Олександр Нарбут, експерт енергетичного ринку; Володимир Омельченко, провідний експерт енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова; Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру "Номос".

* Прес-конференція на тему: «Доля основних світових валют - долара і євро», присвячена підсумкам саміту лідерів ЄС. Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

* Відбудеться презентація досліджень "Майбутнє України" та "Майбутнє Євросоюзу". Організатори: Інститут світової політики і Гаазький центр стратегічних досліджень (The Hague Centre for Strategic Studies) за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження". В рамках проекту було підготовлено 10 масштабних аналітичних звітів, серед них "Кібернетична безпека", "Демографічні зрушення", "Майбутня природа конфлікту", "Майбутнє Індійського океану" та ін.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63