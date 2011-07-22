Головне на 22 липня

Енергетика

Представник НАК «Нафтогаз України» повторно оголосив цивільний позов по кримінальній справі, порушеній стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення цивільного позову розпочалося одразу після того, як державне обвинувачення завершило зачитувати у Печерському райсуді Києва обвинувальний висновок.

До того, як почалося оприлюднення цивільного позову, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК звернувся з проханням до судді Родіона КІРЄЄВА оголосити перерву в засіданні суду.

О.ПЛАХОТНЮК мотивував це тим, що має бути обідня перерва, а також має бути відведений час для проведення консультацій з Ю.ТИМОШЕНКО щодо обвинувального висновку.

Екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вимагають від суду закрити кримінальну справу за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з Росією 2009 року через відсутність події та складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Враховуючи те, яким чином дано роз’яснення суті обвинувачень, є всі підстави для закриття кримінальної справи», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що ті роз’яснення суті обвинувачень, які надав головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ свідчать про відсутність події та складу злочину. «Я вас прошу, якщо не з’ясовано подію злочину, не треба продовжувати цю кримінальну справу, тому що це є вже інший злочин. І я ще раз підтверджую клопотання закрити цю кримінальну справу», - підкреслила екс-прем’єр.

Колишній глава уряду нагадала, що відповідно до закону України про міжнародні договори прем’єр-міністр діє на переговорах без будь-яких додаткових повноважень, без директив та інших довіреностей, які уповноважують на проведення переговорів. «Прем’єр-міністр діє на переговорах в силу своєї посади», - зазначила вона.

У той же час, представник державного обвинувачення заявив, що клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про закриття кримінальної справи не може бути задоволено на цій стадії судового розгляду. «Якщо суд задовольнить це клопотання, то проявить упередженість», - підкреслив прокурор.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як відомо, 8 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо погашення заборгованості перед держбюджетом по субкредиту, наданими енергогенеруючим компаніям).

Законом врегульовується питання погашення енергогенеруючими компаніями заборгованості по субкредиту перед держбюджетом на суму 162 млн. грн., а також перерахування цих коштів підприємствам вугільної галузі за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» для погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

Збільшено дохідну частину спеціального фонду державного бюджету на 162 млн. грн. за рахунок надходжень від енергогенеруючих компаній (зокрема: на 21 млн. грн. - від плати за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії, та 141 млн. грн. - від плати за користування кредитами (позиками), залученими державою) з подальшим перерахуванням цих коштів на фінансування видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (код 1101070) для погашення підприємствами вугільної галузі заборгованості за спожиту електроенергію.

Фінанси Державний і гарантований державою борг України на 30 червня 2011 року складе 479 млрд. 754 млн. 656,41 тис. грн., або 60 млрд. 177 млн. 697,32 тис. дол, що на 4,1% більше показника на кінець травня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 червня 2011 р. складе 304 млрд. 799 млн. 108,68 тис. грн. (63,53% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 38 млрд. 232 млн. 267,8 тис. дол; державний і гарантований державою внутрішній борг - 174 млрд. 955 млн. 547,73 тис. грн. (36,47%), або 21 млрд. 945 млн. 429,52 тис. дол.

Державний борг України на кінець червня 2011 р. складе 364 млрд. 308 млн. 965,2 тис. грн. (75,94%), або 45 млрд. 696 млн. 845,97 тис. дол Державний зовнішній борг становив 202 млрд. 953 млн. 094,7 тис. грн. (42,3%), або 25 млрд. 457 млн. 282,68 тис. дол Державний внутрішній борг становив 161 млрд. 355 млн. 870,5 тис. грн. (33,63%), або 20 млрд. 239 млн. 563,29 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 445 млн. 691,21 тис. грн. (24,06%), або 14 млрд. 480 млн. 851,35 тис. дол, у тому числі: гарантований зовнішній борг - 101 млрд. 846 млн. 013,98 тис. грн. (21,23%), або 12 млрд. 774 млн. 985,12 тис. дол; гарантований внутрішній борг - 13 млрд. 599 млн. 677,23 тис. грн. (2,83%), або 1 млрд. 705 млн. 866,23 тис. дол.

У січні-червні 2011 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 47 млрд. 459 млн. 905,2 тис. грн. (10,98%). Державний зовнішній борг збільшився на 21 млрд. 139 млн. 777,69 тис. грн. (11,63%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) 2010 року на суму 100 млн. дол, розміщення облігацій зовнішньої держпозики 2011 року на 2,75 млрд. дол Державний внутрішній борг зріс на 19 млрд. 693 млн. 772,44 тис. грн. (13,9%), в основному за рахунок випуску ОВДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз Україна» на суму 8,5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн., ВАТ «Ощадбанк» на суму 604 млн. грн. і АТ «Укргазбанк» на суму 4,3 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 626,36 млн. грн. (6,09%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію засобів (єврооблігації) в обсязі 690 млн. дол США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 та від 06.04.2011 № 387.

При цьому в червні 2011 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 18 млрд. 966 млн. грн. в основному, за рахунок випуску облігацій зовнішньої держпозики на 1,25 млрд. дол, збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн., капіталізації ВАТ «Ощадбанк» на 604 млн. грн. та АТ АБ «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн.

Українська банківська система в першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток у 7,5 разу – до 1,1 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за перше півріччя 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 4,1% і становили 67,9 млрд. грн.

Витрати банків скоротилися на 6,2% і становили 68,9 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «позитивний» прогноз за рейтингами восьми українських банків і підтвердило всі рейтинги цих банків.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дані рейтингові дії відбулися після перегляду зі «стабільного» на «позитивний» прогнозу за довгостроковими рейтингами дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

Зміна прогнозу за рейтингами «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», банку «Форум», «ПроКредит Банку» (Україна), «Правекс-Банку» і «ВТБ Банку» (Україна) відображає більш високу ймовірність підвищення стелі країни Україна («B» ) вслід за зміною прогнозу за суверенними рейтингами. Стеля країни Україна, яка відображає трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ банків в іноземній валюті, оскільки обмежує ступінь, в якому підтримка з боку мажоритарних іноземних акціонерів цих банків може враховуватися в їх рейтингах. Довгострокові РДЕ банків в національній валюті «B +» також беруть до уваги ризики країни Україна.

Перегляд прогнозу за рейтингом державного ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») і ВАТ «Державний Ощадний Банк Україна» («Ощадбанк») відображає думку Fitch про те, що хоча здатність держави надавати підтримку в разі потреби залишається обмеженою, про що свідчать суверенні довгострокові РДЕ «B», така здатність в даний час, швидше за все, покращиться, про що свідчить «позитивний» прогноз.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р в порівнянні з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

«Економіка України продовжує виходити з кризи, із зростанням, зумовленим, в основному, внутрішнім попитом. У липні 2011 р. парламент схвалив пенсійну реформу, що має посилити дердбаланс і підтримати розвиток ринку капіталу протягом часу. Однак, значні реформи енергетичного сектору - ключ до майбутнього траншу МВФ за програмою stand-by - як і раніше стикаються з політичним опором. Інфляція залишається високою, значною мірою через наслідки недавніх подій на глобальному ринку енергетики і підвищенням цін на продовольство», - йдеться в повідомленні банку.

ЄБРР залишив без змін прогноз зростання ВВП України в 2012 році на рівні 4,5%. У той же час банк підвищив прогноз інфляції на 2011 рік з 7,8% (травневий прогноз) - до 9%.

Уряд має намір ввести ризикоорієнтований аудит підприємств, на яких виплачуються «сірі» зарплати (частина зарплат виплачується офіційно, т.зв. «біла» зарплата, а частина - в конверті).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Державної інспекції України з питань праці - головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ.

«Пенсійний фонд віддає інформацію, що, на його думку, на якомусь підприємстві не довиплачують заробітну плату. Ці дані зіставляються з даними податкової і після цього інспекція з праці виходить на перевірки. Ці перевірки будуть планові», - сказав він. Тобто, підприємства будуть попереджені про планові перевірки.

Як зазначив А. ЧЕРКАСОВ, на сьогоднішній день в Україні працюють без офіційного працевлаштування 2-4,7 млн. громадян.

У вересні уряд має намір внести до Верховної Ради законопроект щодо легалізації робочих місць і заробітних плат, нагадав він.

Лідери країн-членів зони євро вирішили надати Греції додатково 159 млрд. євро допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийнято на саміті глав держав - членів зони євро увечері 21 липня.

«Ми досягли угоди за новою програмою допомоги для того, аби повністю закрити фінансові розриви, яка фінансуватиметься водночас ЄС і Міжнародним валютним фондом», - заявив на прес-конференції після закінчення саміту Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ.

Згідно з фінальною заявою саміту, 50 млрд. євро допомоги нададуть приватні інвестори, 109 млрд. євро – країни - члени Європейського Союзу і МВФ.

«Фінансовий сектор визначив своє бажання підтримати Грецію на добровільній основі», - наголошується в заяві.

При цьому, частина кредитів буде видана Греції не на звичні 7,5 року, а на 30 років під 3,5% річних.

Промисловість

Комісія Митного союзу прийняла рішення про введення до 18 листопада 2015 року антидемпінгових мит на деякі види сталевих труб, які ввозяться з України.

Відповідне рішення комісії Митного союзу розміщене на сайті комісії.

Зокрема, на обсадні труби мито становитиме 18,9% митної вартості, на насосно-компресорні - 19,9%.

Мито на імпорт нафтопровідних, газопровідних і гарячодеформованих труб загального призначення діаметром до 820 міліметрів включно становитиме 37,8%.

Для підприємств ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" і ТОВ "Інтерпайп Ніко Т‘юб" розмір мита становитиме 19,4%.

Також комісія МС ухвалила рішення просити уряди Білорусі, Казахстану і РФ до 1 жовтня 2011 року укласти міжнародний договір і завершити роботу з його застосування на території Митного союзу, згідно з яким антидемпінгові мита на перераховані вище труби не стягуватимуться за наявності сертифікатів виробника і в межах обсягів, визначених міжнародним договором про безмитне постачання труб.

У разі порушення українською стороною положень міжнародного договору дію антидемпінгових мит буде відновлено.

Комісія Митного союзу встановила по 13 травня 2012 мито в розмірі 21,8% від митної вартості на імпорт з України машинобудівного кріплення (болтів і гайок, які застосовуються для механічного з`єднання різних конструкцій).

Відповідне рішення комісії МС розміщено на її сайті.

Разом з цим, комісія Митного Союзу вирішила не встановлювати антидемпінгове мито при ввезенні в країни МС машинобудівного кріплення, виробленого Дружківським метизним заводом, за умови поставок продукції по «нормальним» цінами.

Приватизація

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України в цілому ухвалила цей закон.

Законом передбачається з переліків об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити підприємства, органами управління яких є Мінпромполітики, Мінагропрод і «Укрбудматеріали».

Зокрема, цим законом з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, але мають право на корпоратизацію, виключаються підприємства титанової галузі - Кримське виробниче об`єднання "Титан", Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат, Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, Запорізький державний титано-магнієвий комбінат.

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(УНІАН)