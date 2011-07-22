Курс НБУ на 25.07.11
19:46, 22 липня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 25.07.11100 USD - 797.1100 (22 липня - 797.1100)100 EUR - 1147.1210 (22 липня - 1133.6498)10 RUR - 2.8759 (22 липня - 2.8562)Облікові курси банківських металів на 25.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126581.07 (22 липня-127577.46)961 XAG 10 Срібло - 3162.14 (22 липня-3170.90)962XPT10Платина-142284.14(22 липня-141805.87)964XPD10Паладій-64167.36 (22 липня-63370.25)
Офіційний курс НБУ на 25.07.11
100 USD - 797.1100 (22 липня - 797.1100)
100 EUR - 1147.1210 (22 липня - 1133.6498)
10 RUR - 2.8759 (22 липня - 2.8562)
Облікові курси банківських металів на 25.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-126581.07 (22 липня-127577.46)
961 XAG 10 Срібло - 3162.14 (22 липня-3170.90)
962XPT10Платина-142284.14(22 липня-141805.87)
964XPD10Паладій-64167.36 (22 липня-63370.25)
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