У Норвегії в результаті стрілянини і вибуху загинули не менш як 87 осіб

У Норвегії в результаті стрілянини на острові Утойя і вибуху в центрі Осло у п`ятницю загинули, за останньою інформацією, не менш як 87 осіб.

Як передає Радіо «Свобода», такі дані наводять зарубіжні інформаційні агентства з посиланням на представника норвезької поліції.

Влада Норвегії вживає надзвичайних заходів безпеки. Зокрема, поновлюються перевірки на кордонах з іншими країнами Шенгенської зони.

За попередніми даними норвезької поліції, стрілянину в молодіжному таборі на острові Утойя у Норвегії відкрила та сама людина, яка організувала кількома годинами раніше вибух у центрі Осло.

Повідомляється, що йдеться про 32-річного норвежця з ультраправими поглядами. За даними поліції, він діяв один і не пов`язаний з міжнародними терористичними організаціями.

Це найкривавіший теракт у Західній Європі за останні роки - після вибуху у Мадриді 7 років тому. Поліція не виключає, що число жертв може бути більшим.