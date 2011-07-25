Сьогодні у Норвегії відбудеться хвилина мовчання на знак пам’яті про 93 жертви терактів

Сьогодні опівдні за місцевим часом у Норвегії відбудеться хвилина мовчання на знак пам’яті про 93 жертви п’ятничних терактів.

Як повідомляє радіо «Свобода», після цього затриманий у цій справі Андеш Берінґ БРЕЙВІК має постати перед судом в Осло. Вирішуватиметься питання про тримання його під вартою.

Поліція та адвокат заявляють, що 32-річний А.БРЕЙВІК зізнався у вчиненні атак, внаслідок яких семеро осіб загинули поблизу урядових будівель у столиці Норвегії, ще 86 – у молодіжному таборі неподалік Осло.