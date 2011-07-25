ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ломбарди користуються попитом в українців» пише - Держфінпослуг відзначає, що поки кредитні спілки занепадають, ломбарди - розквітають. КС скорочують свій кредитний портфель, а ломбарди - тільки нарощують ...

http://delo.ua/finance/lombardy-polzujutsja-sprosom-u-161528/

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Також «Дело» в публікації «США візьмуть під контроль соцмережі, щоб запобігти революції» пише - противники влади в різних країнах все частіше домовляються про акції протесту через соціальні мережі. Проте тепер американці готові витратити мільйони, щоб розібратися, як за допомогою інтернет-спілкування зароджуються революції ...

http://delo.ua/tech/ssha-vozmut-pod-kontrol-socse-161494/

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«Дело» в публікації «Відпочинок в Європі подорожчав на 80% через арабські революції» пише - ситуацію накручує і той факт, що за останні роки в Європі істотно зросла вартість товарів, що також відображається на гаманцях туристів. У деяких місцях на 40%, а десь і на всі 80% ...

http://delo.ua/lifestyle/otdyh-v-evrope-podorozhal-na-80-161487/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Держава створила аварійну ситуацію», в якому пише - уряд виконав свою обіцянку і обмежив ряд соціальних виплат. Зокрема, пенсії інвалідів-учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС та дітей війни будуть менше призначеного на 240-480 грн і 141 грн., відповідно. Представник чорнобильців зазначає, що їхні пенсії Кабмін обмежує не вперше, тому вони просять визнати заборгованість, що накопичилася, внутрішнім держборгом ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685304

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «ЄБРР сподівається на краще», в якому пише - високий внутрішній попит і прийняття пенсійної реформи підвищили оптимізм Європейського банку реконструкції та розвитку, який змінив прогноз зростання ВВП України цього року з 4,5% до 5 %. Українські експерти пояснюють прискорення економіки країни інвестиціями в підготовку до Євро-2012 і розвитком роздрібної торгівлі. Серед ключових ризиків вони називають складно прогнозовану ситуацію на світових ринках товарів і капіталу ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685288

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Газета «Сегодня» у публікації «Розстріл в Норвегії: рятуючись, діти кидалися у воду і вдавали з себе мертвих» пише - Норвегія вже третій день намагається оговтатися від шоку. У країні з одним з найнижчих рівнів злочинності 32-річний терорист Андерс Берінг Брейвік вбив мінімум 93 людини. Ще 96 поранені ...

http://www.segodnya.ua/news/14270856.html

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Також «Сегодня» у публікації «Потоп в Донецьку: мобільні та кабельне не "ловили", вода йшла до будинків і гасила світло» пише - в минулі вихідні Донецьк перетворився на Венецію. Безперервна злива зробила проїжджі частини і тротуари річками, затопила житлові будинки і змусила добряче похвилюватися городян ...

http://www.segodnya.ua/news/14270886.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Пора виходити» пише - без скорочення держсектора успішний розвиток Росії неможливий, вирішили урядові експерти. Вони пропонують заборонити держпідприємствам і держбанкам купувати активи і відмовитися від директивного управління і контролю у великих держкомпаніях ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264429/pora_vyhodit

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Також «Ведомости» в публікації «Еталонна Росія» пишуть - для боротьби з інтернет-піратством російські чиновники пропонують створити всесвітній реєстру фільмів, музики і книг і забезпечити всі твори цифровими позначками ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264430/etalonnaya_rossiya

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Видання «Известия» в публікації «Без сигарет і шоколадок» пише - в Росії заборона на продаж слабкого алкоголю в кіосках може змінити структуру роздробу ...

http://www.izvestia.ru/news/495404

(УНІАН)