Юрист про «Беркут» у Печерському суді: накази судді не мають ознак порушення присяги, однак міліція діяла «не зовсім в рамках закону»

Накази судді Печерського районного суду Родіона Кірєєва судовій міліції про наведення порядку в залі суду 6 липня не мають ознак порушення присяги, але, виконуючи їх, правоохоронці діяли проти народних депутатів і журналістів «не зовсім в рамках закону». Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив віце-президент АФ "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, до якого агентство звернулось із проханням прокоментувати ситуацію і наслідки подій, які відбулись 6 липня у Печерському суді під час розгляду "гзової справи" проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко

На думку Ю.ЗАБІЯКИ, вочевидь метою депутатского запиту стосовно судді Кірєєва є доведення факту порушення останнім присяги, що начебто мало прояв в "злочинному наказі", як це вказується в запиті, органам внутрішніх справ. В даному випадку, висловлює припущення юрист, депутати, мабуть, вважають, що в діях Кірєєва вбачається пункт 1-й статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» («вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів») або пункт 4-й («порушення морально-етичних принципів поведінки судді»), або ж обидва з них.

В той же час, зазначає юрист, на відео були зафіксовані лише два розпорядження судді Кірєєва про видалення народних депутатів з залу суду. "Навряд чи вказані розпорядження можна назвати злочинними наказами, адже вказані депутати відверто і голосно висловлювались в ході судового процесу, тоді як були лише присутніми на засіданні та не мали жодних процесуальних повноважень на вчинення таких дій. Чи порушувало це порядок в судовому засіданні – думаю більшість осіб погодиться, що порушувало", вважає Ю.ЗАБІЯКА. В той же час, додав юрист, розширене тлумачення поняття «депутатської недоторканості» та практика застосування його в Україні призводить не тільки до безкарності народних депутатів, але й практично до неможливості припинення їх протиправної поведінки органами внутрішніх справ. При цьому, зазначив він, ані депутат Суслов, ані інші депутати не були незаконно затримані чи заарештовані (без згоди Верховної Ради України), а питання обмеження їх прав іншими заходами (що теж не допустимо) досить дискусійне.

Таким чином, відсутні оприлюднені факти, які б вказували на якісь незаконні накази судді Кірєєва та викликає сумнів той факт, що він особисто керував «спецоперацією», підсумував юрист.

Коментуючи дії міліції по виконанню розпорядження судді по видаленню з залу судового засідання народних депутатів, а потім і журналістів, Ю.ЗАБІЯКА підкреслив, що саме дії міліції «не повністю відповідають чинному законодавству».

Юрист роз’яснив, що відповідно до Закону України «Про міліцію», перед застосуванням заходів фізичного впливу, працівник міліції повинен не тільки чітко та ясно озвучити особам свою вимогу – в даному випадку з метою надання можливості виконання розпорядження Кірєєва про видалення пана Суслова з залу судового засідання, а й попередити осіб про застосування заходів фізичного впливу. Причому, незалежно від того чи буде то «штовхання», чи прийоми рукопашного бою.

Як це видно на відеозапису ( ) вимога працівників міліції журналістам була озвучена тільки коли їх виштовхали на сходи, а після викрику «нікуди ми не підемо» жодних попереджень щодо застосування заходів фізичного впливу від правоохоронців не надійшло, що є порушенням ч. 2 ст. 12 Закону України «Про міліцію».

Відповідаючи на запитання щодо вірогідності усунення судді Р.Кірєєва від ведення «газової справи», юрист зауважив: «навряд чи депутатський запит призведе до відсторонення його від справи». Але й навіть якщо й так, то судовий розгляд «газової» справи лише почнеться спочатку, а враховуючи стадію процесу – не так багато часу буде втрачено, якщо суд у новому складі більш професійно припинятиме спроби сторони захисту затягувати судовий розгляд, зауважив юрист.

Як повідомлялось у ЗМІ, група народних депутатів фракції БЮТ-Батьківщина звернулись до генерального прокурора України Віктора Пшонки із проханням притягнути до відповідальності суддю Печерського райсуду Кірєєва за рішення вивести депутатів з суду 6 липня. У депутатському запиті зазначається, що депутати: "...звертаються до керівника комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення законодавчої діяльності, генерального прокурора про застосування заходів щодо притягнення до відповідальності судді Печерського райсуду м.Києва за дачу явно злочинного наказу працівникам органів внутрішніх справ та спецпідрозділу "Беркут", "Грифон" за неправомірне застосування в судовому засіданні по відношенню до народних депутатів і представників ЗМІ...". Крім того, народний депутат Сергій Власенко звернувся із запитом до голови ВРЮ щодо наявності в діях судді Р.Кірєєва ознак порушення суддівської присяги.

Вища рада юстиції вже призначила перевірки щодо судді Р.Кірєєва.

Довідка УНІАН. 6 липня під час засідання в Печерському райсуді суддя Р.Кірєєв постановив видалити із залу за порушення порядку депутатів Михайла Косіва, а пізніше — ще й Євгена Суслова (депутати вголос коментували перебіг судового процесу, критикуючи окремі дії головуючого). Суддя, зокрема, послався на норми ст.272 КПК, хоча вони прямо передбачають механізм видалення із зали лише учасників судового процесу (підсудного), а не присутніх у залі (в т.ч. і нардепів), до яких може бути застосоване лише законодавство про адміністративне правопорушення. М.Косів спочатку відмовився вийти, однак пізніше полишив залу самостійно.

Депутат Є.Суслов також спочатку відмовився залишити залу і тоді суддя доручив судовій міліції (підрозділ «Грифон») вжити відповідних заходів і вивести нардепа. Між народними депутатами і міліцією почалась штовханина, депутата видалити не вдалося, тому суддя тимчасово дозволив міліції не виконувати постанову, оголосив технічну перерву і попросив Є.Суслова за цей час залишити залу суду. Однак той не виходив, і під час перерви до справи видалення депутата долучилась не лише судова міліція, але й загін спецпризначення «Беркут». Побачивши, що до зали суду заходить «Беркут», Є.Суслов одразу полишив залу, зі словами «Не давіть людей, я сам піду».

Під час операції по виведенню Є.Суслова, «Беркут» застосовував силові методи в тому числі і до журналістів не лише в залі, але й в коридорі суду, професійно «видавлюючи» їх із другого поверху, де знаходився зал засідань, на перший. Під час цих дій у суді впали обидві камери телеканалу ТВі, був пошкоджений штатив камери «5 каналу» і розбита камера порталу INTV.

Пізніше журналісти передали лист у правоохоронні органи, в якому вимагали від генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА проведення перевірки законності дій співробітників спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон», які були задіяні у Печерському районному суді Києва 6 та 7 липня, стосовно представників ЗМІ.

У відповідь на заяви журналістів А.Могильов заявив, що міліція діяла в межах законодавства, а журналісти просто випадково опинились на шляху «Беркуту».

21 липня з’явилась інформація, що журналістів викликають до міліції в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за цим інцидентом.