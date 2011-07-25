Кабмін схвалив проект угоди з урядом РФ про створення ВТЦ «Україна» в Москві

Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди з урядом Російської Федерації про створення виставково-торгового центру "Україна" на території Всеросійського виставкового центру в Москві.

Відповідне розпорядження Кабміну (№682 від 29 червня ц.р.) розміщене на сайті Верховної Ради.

Підписати угоду уповноважений перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна планувала вяти в оренду павільйон на території ВВЦ в Москві, який раніше належав УРСР.

У березні А.КЛЮЄВ повідомив, що цей павільйон вимагає реставрації і питання з фінансуванням робіт вирішене

«Гроші будуть чималі, але вже є достатня кількість спонсорів, які потім хочуть виставляти свою продукцію. У нас буде гідний павільйон», - запевнив А.КЛЮЄВ.

19 листопада 2010 р. на засіданні глав урядів СНД прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував країнам СНД орендувати площі ВВЦ для організації виставкових павільйонів за 1 рубль.