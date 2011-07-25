Справу Діденка виділено в окреме провадження

Печерський райсуд Києва виділив в окреме провадження кримінальну справу проти колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає корреспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Печерського райсуду Оксана ЦАРЕВИЧ, задовольнивши клопотання захисту І.ДІДЕНКА.

Адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ, обґрунтовуючи своє клопотання, наголосив, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, декілька справ можуть бути об’єднані у разі, якщо підсудний по них проходить спільником з іншими підсудними або обвинувачується по кількох епізодах.

"У даному випадку справи були об’єднані механічно, тому що у скоєнні злочину, в якому обвинувачується ДІДЕНКО, в нього немає співучасників, і так само він не є співучасником злочинів, які інкримінують іншим", - наголосив адвокат.