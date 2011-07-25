Захист Тимошенко вимагає додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вважає неможливим на цій стадії судового розгляду переходити до дослідження доказів у справі та вимагає від Печерського райсуду Києва надати один місяць і 25 днів на ознайомлення з матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Микола СІРИЙ, відповідаючи на запитання головуючого у справі судді Родіона КІРЄЄВА про можливість переходу до дослідження доказів вини Ю.ТИМОШЕНКО.

«Є тільки одна умова, за якою суд може перейти на стадію дослідження доказів. Це наявність підготовлених захисників», - сказав М.СІРИЙ.

Адвокат нагадав, що був допущений до участі у процесі декілька днів тому і через щоденні судові засідання, зайнятість в інших судових процесах не зміг ознайомитися з повним обсягом матеріалів справи Ю.ТИМОШЕНКО.

М.СІРИЙ нагадав, що з 19 по 25 липня зміг ознайомитися лише з двома із 16 томів справи.

Адвокат також вимагає при ухваленні рішення щодо надання додаткового часу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи визначити і мотивувати строки, які можуть бути надані захисту для ознайомлення, а також визначити добовий норматив ознайомлення з матеріалами справи.

Під час цієї заяви суддя Р.КІРЄЄВ декілька разів переривав М.СІРОГО, звинувачував його у затягуванні судового процесу та нагадував, що згідно зі ст. 61 КПК захисник, який зловживає своїми правами та перешкоджає встановленню істини, може бути усунутий від процесу.

«Ви знаєте, що захисник не ознайомлений з матеріалами. Коли Ви називаєте зловживанням і затягуванням – це звучить нечесно, несправедливо, незаконно», - заявив М.СІРИЙ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що суд не може переходити до дослідження доказів, поки її адвокати не вивчать усі матеріали по справі.

«Таким чином Ви робите усе, аби позбавити мене права на захист», - сказала вона.

Після тривалих дебатів Р.КІРЄЄВ на місці ухвалив рішення про погодження з цією процедурою дослідження доказів по справі, які запропонувала прокуратура, зокрема, буде допитана Ю.ТИМОШЕНКО, допитані свідки, а також досліджені письмові докази.