Призначення П'ятницького уповноваженим із євроінтеграції прискорить створення ЗВТ із ЄС – експерт

Призначення колишнього заступника міністра економіки України Валерія П`ЯТНИЦЬКОГО урядовим уповноваженим із питань європейської інтеграції підтверджує, що економічна складова відносин із ЄС виходить на перший план у євроінтеграційних переговорах і прискорить процес створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це в коментарі УНІАН завив директор компанії стратегічного консалтингу «Berta Communications» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Він упевнений, що нова посада В.П`ЯТНИЦЬКОГО, безумовно, підсилить українську групу на переговорах про ЗВТ і сприятиме підписанню угоди про асоціацію між України з Євросоюзом, і якщо «все піде нормально», угода може бути підписана в грудні нинішнього року.

«В.ПЯТНИЦЬКИЙ належить до обойми професіоналів, яка займається європейською інтеграцією України протягом багатьох років. Як відомо, він свого часу входив до переговорної групи про вступ України до Світової організації торгівлі. І, зокрема завдяки його діям, Україна підписала угоду про вступ до СОТ достатньо швидко», - відзначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

При цьому він підкреслив як позитивний момент те, що В.П`ЯТНИЦЬКИЙ не представляє ніякої партії в уряді. «Він - позапартійний чиновник, що робить його ще сильнішим. Він професіонал без будь-якої ідеологічної прив`язки», - зазначив експерт.

Водночас він вважає, що призначення В.П`ЯТНИЦЬКОГО урядовим уповноваженим із питань євроінтеграції побічно підсилить і позиції першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку Андрія КЛЮЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів призначив В.П`ЯТНИЦЬКОГО урядовим уповноваженим із питань європейської інтеграції.

Раніше В.П`ЯТНИЦЬКИЙ обіймав посаду заступника міністра економіки та займався питаннями міжнародної торгівлі.

З 2005 по 2008 р. він керував переговорами про вступ України до СОТ, а в 2008 р. очолив українську переговорну групу зі створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Наприкінці червня в Києві пройшов 17-й раунд переговорів про створення ЗВТ із ЄС.

Перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ назвав його результати «позитивними».

Черговий, 18-й раунд, переговорів планується провести в другій половині вересня в Брюсселі.

20 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Брюсселя на запрошення Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ для досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У грудні на саміті «Україна-ЄС» Київ очікує підписати угоду про асоціацію з ЄС, яка включає створення ЗВТ.