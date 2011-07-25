Експерти: економічна співпраця з ЄС буде головним вектором українського розвитку

Експерти вважають, що економічна співпраця з Європейським Союзом буде головним вектором українського розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить представлене на прес-конференції Інститутом світової політики дослідження «Майбутнє України», підготовлене Інститутом світової політики (Україна) і Гаазьким центром світової політики (Нідерланди) у рамках проекту «Розбудова потенціалу України в сфері суспільного і безпекового передбачення», який було підтримано Міжнародним фондом «Відродження».

Як зазначила експерт Ольга ЗЕЛІНСЬКА, при підготовці документа була застосована унікальна методологія «Metafore», яка дозволяє надати об’єктивний огляд точок зору про майбутнє України. Для проведення дослідження було зібрано значну базу із серйозних досліджень як від українських, так і від закордонних академічних закладів, дослідницьких інституцій, аналітичних центрів та експертних опитувань. У рамках цього проекту було опрацьовано 68 досліджень, які стосуються майбутнього України.

За словами О.ЗЕЛІНСЬКОЇ, загальні тенденції передбачають, що Україна у найближче десятиліття буде сільськогосподарською державою зі зростаючою економікою та модернізованою промисловістю і комунікаціями. Водночас Україна, найбільш імовірно, буде позаблоковою і утримуватиметься від військових і політичних альянсів – як НАТО, так і ОДКБ.

Експерти вважають, що політичні еліти і різні закордонні впливи надалі відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього країни, що ставить під питання передбачуваність напрямків майбутнього розвитку.

Як українські та російські, так і англійські дослідження в сфері передбачень очікують зростання української економіки. Однак більшість досліджень вказують, що це зростання буде повільним, водночас лише українські дослідження розглядають швидкий ріст. Проте жоден із експертів не очікує стагнації економіки.

Серед перспективних сфер інвестування, що отримали значну увагу в дослідницьких матеріалах - лише промисловість і комунікації. Інші сектори, які розглядалися експертами, не настільки привабливі для майбутніх інвестувань.

Велика кількість досліджень, в основному українською мовою, передбачають бум технологічного розвитку України в майбутньому. Лише одне дослідження згадує про стагнацію технологічної сфери України. Відповідно до цих досліджень, головні питання довкілля для України будуть пов’язані в основному з енергетичними джерелами. Експерти розглядають альтернативну енергетику як найбільш перспективну, хоч розвиток традиційних джерел (зокрема, ядерна енергетика) також часто згадується разом із темою використання технологій для енергозбереження.

Відповідно до досліджень, політичний розвиток найімовірніше змінить майбутнє України. Більшість досліджень вказують, що внутрішня дестабілізація і втрата національного суверенітету може призвести до колапсу незалежності України, а також до того, що держава стане частиною певного союзу або іншої країни.

Погляди експертів з приводу майбутньої політичної ситуації діаметрально протилежні. Половина досліджень очікують стабільний політичний розвиток, водночас, інша половина передбачає стагнацію. Жоден із авторів не згадує про погіршення. Більшість дослідників вважають, що Україна рухатиметься в майбутньому демократичним шляхом. Централізація влади і розвиток радикалізму розглядаються як малоймовірні, хоча кілька досліджень згадують про таку ймовірність.