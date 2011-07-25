Анонс на 26 липня

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Правда і міфи про реформування пільг та соціальних гарантій в Україні». Україна успадкувала від Радянського Союзу систему пільг і привілеїв, яка на сьогодні набуває загрозливого масштабу. Нашу державу не безпідставно називають «країною пільг». Близько 20 млн. громадян користуються різного роду пільгами, близько третини держбюджету використовується на фінансування пільг, понад 50 законодавчих актів встановлюють пільги, існує понад 600 видів пільг. Держава лише декларує процес реформування пільг, в той же час або встановлюються нові пільги, або здійснюється непродумане фактичне скасування пільг, соціальних доплат і гарантій. Будуть розглянуті міфи (декларації органів влади, популістські кроки і рішення) і правда (реальний стан пільговиків та дії органів держвлади) про реформування пільг та соціальних гарантій в Україні. Учасники: Леонід Тарасенко, Центр громадської адвокатури, адвокат; Оксана Коваль, Центр громадської адвокатури, правовий експерт з соціальних питань.

* Прес-конференція, присвячена результатам опитування Європейської Бізнес Асоціації про показники роботи митних органів у першій половині 2011 р. Питання: Ключові результати опитування членів Асоціацій про якість митних процедур в першій половині 2011р.; Основні позитивні зміни та прогнози експертів; Вектори співпраці бізнесу та Держмитслужби України. Учасники: Володимир Діденко, голова митного комітету ЄБА, партнер ЮФ «Magisters»; Ірина Вуколова, співголова Митного комітету ЄБА, керівник відділу логістики і закупівель в Україну REHAU; Анна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА; Олена Житник, маркетинг-директор InMind.

* Прес-конференція на тему: «Держземагентство України проти контролю громадськості?». Організатор - профспілка працівників галузі земельних відносин України. Учасники: Дмитро Філіпчук, голова профспілки працівників галузі земельних відносин України; Олександр Сопов, голова Київської міської організації ВГО "Громадянська позиція"; Олексій Кляшторний, голова ЦКК Всеукраїнської профспілки "Народна солідарність"; Олена Ескіна, член координаційної ради Асоціації членів громадських рад України.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі України за І півріччя 2011 року". Питання: Стан і перспективи української банківської галузі; Чи готова Україна до можливої другої хвилі світової фінансової кризи? Заборона валютного кредитування та обмеження кредитування імпорту; Реформування банківської галузі - відповідь на існуючі виклики. В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації.

* "Партнерство як мистецтво чи переваги ефективних партнерств". Організатор - Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" за підтримки компанії "Галнафтогаз" (мережа заправних комплексів "ОККО") та проекту "Розробка національного порядку денного з КСВ", що реалізується за підтримки UNITER, Pact. Учасники: Марина Саприкіна, Центр "Розвиток КСВ"; Мирослав Пітцик, Асоціація міст України; Олесь Пограничний, Галнафтогаз; Вікторія Гриб, ДТЕК; Руслан Дяченко, КМДА; Світлана Панюшкіна, видавництво "Діло" та ін.

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