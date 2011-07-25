Курс НБУ на 26.07.11

Офіційний курс НБУ на 26.07.11100 USD США - 797.1000 (на 25 липня - 797.1100)100 EUR - 1146.2298 (на 25 липня - 1147.1210)10 RUR - 2.8733 (на 25 липня - 2.8759)Облікові курси банківських металів на 26.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129010.64 (на 25 липня-126581.07)961XAG10Срібло-3250.57 (на 25 липня-3162.14)962XPT10Платина-142441.77 (на 25 липня-142284.14)964XPD10Паладій-64246.26 (на 25 липня-64167.36)

Офіційний курс НБУ на 26.07.11 100 USD США - 797.1000 (на 25 липня - 797.1100) 100 EUR - 1146.2298 (на 25 липня - 1147.1210) 10 RUR - 2.8733 (на 25 липня - 2.8759) Облікові курси банківських металів на 26.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 129010.64 (на 25 липня - 126581.07) 961 XAG 10 Срібло - 3250.57 (на 25 липня - 3162.14) 962 XPT 10 Платина - 142441.77 (на 25 липня - 142284.14) 964 XPD 10 Паладій - 64246.26 (на 25 липня - 64167.36)

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