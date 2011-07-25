Головне на 25 липня

Фінанси

В Україні заборгованість із зарплати в червні скоротилася на 6% – до 1,187 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в червні 2011 року, порівняно з травнем, скоротилася на 6%, і на 1 липня ц.р. склала 1,187 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 2,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 липня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість по зарплаті на 1 липня ц.р. склала 228,915 млн. грн. (у червні 2011 року скоротилася на 5%, з початку року – на 1,9%, порівняно з даними на 1 липня 2010 року скоротилася на 34,5%), в Харківській – 133,665 млн. грн. (у червні скоротилася на 20,7%, з початку року зросла на 4,5%, порівняно з 1 липня 2010 року скоротилася на 12,3%), у Луганській – 101,963 млн. грн. (у червні скоротилася на 1,5%, з початку року – на 7,4%, порівняно з 1 липня минулого року – на 41,3%), в Києві – 114,643 млн. грн. (у червні скоротилася на 14%, з початку року зросла на 0,2%, порівняно з 1 липня 2010 року – скоротилася на 28,3%).

У Держслужбі статистики зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в 6 областях України, а також у Києві.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалось у 18 областях, АР Крим і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості по зарплаті на 1 липня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій – 1,881 млн. грн. (у червні заборгованість зросла на 2,8%, з початку року скоротилася на 40,3%, порівнянні з 1 липня 2010 року – на 73,2%), Рівненській – 2,615 млн. грн. (у червні сума заборгованості знизилася на 0,5%, з початку року – на 68,5%, порівняно з 1 липня 2010 року – на 83%), Івано-Франківській області – 7,901 млн. грн. (у червні скоротилася на 0,6%, з початку року – на 1,3%, порівняно з 1 липня 2010 року – зниження на 40,1%), у Севастополі – 7,435 млн. грн. (у червні зросла на 3,6%, з початку року скоротилася на 10%, порівняно з липнем 2010 року спостерігається скорочення заборгованості на 37%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року склала 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість по зарплаті в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд. грн.

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«Родовід Банк» скоротив збиток у 4 рази

«Родовід Банк» (м. Київ) у I півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив збиток у 4 рази - до 901,107 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому системою розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 8,7% і на 1 липня 2011 року склали 9,57 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 1,5%, до 4,38 млрд. грн., зобов`язання - на 42 , 4%, до 5,37 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді виріс на 49% - до 12,36 млрд. грн., власний капітал зріс у 3,6 раз - до 4,2 млрд. грн.

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2010 році «Родовід Банк» збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком - до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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Fitch переглянуло прогноз рейтингів 5 українських компаній на «позитивний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «позитивний» прогноз по рейтингам п`яти українських компаній слідом за змінами по суверенним рейтингам України.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті були підтверджені на рівні «B» і короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - на рівні «B». Рейтинг стелі був підтверджений на рівні «B».

Проведені рейтингові дії:

DTEK Holding Limited: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею України «B». Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний». Національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)».

Metinvest BV: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний». Національний короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні «F1 + (ukr)».

MHP SA: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «Стабільний». Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів "RR4". Існуючі облігації мають спільну гарантію на пріоритетній основі від декількох дочірніх структур групи, включаючи ВАТ Миронівський хлібопродукт, проміжну холдингову компанію групи. На гарантів разом припадає більше 90% консолідованої виручки і загальних активів MHP.

ВАТ Миронівський хлібопродукт (дочірня структура MHP SA (99,9%)): Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B+», прогноз «Стабільний». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний».

Kernel Holding SA: Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений зі "Стабільного» на «Позитивний». Рейтинг як і раніше стримується суверенною стелею Україні «B». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «Стабільний». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «Стабільний».

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Fitch змінило рейтинг «Індустріалбанку» і підтвердило рейтинги банків «Південний» і «Хрещатик»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «негативний» прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента («РДЕ») «Індустріалбанку», і підтвердило рейтинг на рівні «B-».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно агентство підтвердило довгострокові РДЕ банку «Хрещатик» та банку «Південний» на рівні «B-» зі «стабільним» прогнозом.

У повідомленні вказується, що перегляд прогнозу по РДЕ «Індустріалбанку» в іноземній валюті відображає стурбованість Fitch щодо стійкості моделі бізнесу банку після змін у структурі акціонерів у пов`язаної сторони, «Запоріжсталі». «У липні 2011 р. компанія Metinvest домовилася про купівлю 25% «Запоріжсталі» у акціонерів «Індустріалбанку» з опціоном на придбання решти частки у 25% протягом року. Зміна в структурі акціонерів має особливу значимість для «Індустріалбанку» зважаючи на значну спрямованість цієї фінансової організації на надання послуг «Запоріжсталі» та її контрагентам, на які припадало як мінімум половина кредитів і корпоративних клієнтських рахунків банку» - йдеться в повідомленні.

Fitch вважає, що очікуваний продаж часток в "Запоріжсталі» акціонерами «Індустріалбанку», ймовірно, врешті-решт призведе до відходу бізнесу, пов`язаного з цією компанією, з банку. «Це спричинить скорочення і без того відносно невеликого балансу банку і його вузької клієнтської бази, а, крім того, змусить його переглянути свою бізнес-модель» - вважають в Fitch.

Рейтинги банку «Хрещатик» як і раніше відображають невисоку прибутковість банку, високі рівні концентрації по позичальникам, стурбованість в плані якості активів, пов`язану з високою часткою реструктурованих / пролонгованих кредитів, і низьку здатність абсорбувати збитки за рахунок позиції капіталу. У той же час рейтинги враховують обмежені валютні ризики і ризики з роздрібного кредитування в банку, його участь в муніципальних програмах з більш низькими ризиками, стабільне клієнтське фондування і комфортну ліквідність. Станом на кінець 1 кв. 2011 проблемні й реструктуровані кредити становили 9,2% і 49% всього кредитного портфеля банку відповідно. При цьому Fitch відзначає, що майже третина реструктурованих кредитів пов`язана з державними і муніципальними організаціями, по яким, на думку агентства, можна очікувати адекватної поворотності коштів. Резервування по проблемним кредитам знаходилося на адекватному рівні в 95% у кінці 1 кв. 2011 р. за національними стандартами звітності, однак на слабкому рівні у 15% по проблемним кредитам разом з пролонгованими / реструктурованими кредитами. За оцінками Fitch, банк «Хрещатик» міг би підвищити резерви на втрати по кредитам максимально приблизно до 15% кредитного портфеля, не порушуючи внутрішної регулятивної нижньої межі по достатності капіталу в 10%. Запланований внесок капіталу в розмірі 200 млн грн. у 2 половині 2011 р. підвищить капітал на 27%. Однак банку можуть знадобитися додаткові вливання капіталу, якщо показники за реструктуризованими кредитами будуть гіршими, ніж в даний час очікує керівництво. Позиція ліквідності залишається комфортною, і її підтримує зростання депозитів, при цьому високо ліквідні активи (грошові кошти і еквіваленти, цінні папери, що підлягають рефінансуванню Національним банком України, і чисті міжбанківські кошти з терміном до 30 днів) покривали 20% клієнтських депозитів на кінець 1 кв . 2011 р.

Рейтинги банку «Південний» відбивають значну концентрацію ризиків у кредитному портфелі, більшу частку валютного кредитування (47% кредитів), обмежену здатність абсорбувати збитки і все ще складну операційну середу. Також рейтинги враховують стабільну нишеву клієнтську базу банку в його регіоні діяльності та комфортну ліквідність. Відповідно до звітності, проблемні кредити банку «Південний» становили 5,8% від загального кредитного портфеля на кінець 1 кв. 2011 р., що значно нижче, ніж у секторі в середньому. Однак цей показник слід розглядати з урахуванням високої частки реструктурованих / пролонгованих кредитів у 35%. Резерви під знецінення кредитів перебували на помірному рівні в 7,8% кредитів у кінці 1 кв. 2011 р. за національними стандартами звітності. За розрахунками Fitch, банк зумів би збільшити резерви ще на 8% портфеля до того, як це привело б до порушення регулятивного показника достатності капіталу. Зважаючи на масштаб пролонгованих / реструктурованих кредитів і високу концентрацію ризиків, це слід розцінювати як помірну здатність абсорбувати збитки. Подушка ліквідності банку «Південний» залишалася адекватною на кінець 4 міс. 2011 р. і на 26% покривала базу депозитів. Крім того, на кінець 1 півріччя 2011 р. у банку не було запозичень з фінансових ринків, тобто, були відсутні ризики рефінансування.

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Справа Тимошенко

Захист просить суд закрити справу проти Тимошенко

Захист екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО просить суд закрити кримінальну справу щодо газових угод через відсутність події злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив на засіданні Печерського райсуду Києва адвокат Микола СІРИЙ.

За його словами, після зачитування обвинувального висновку досі не прозвучала подія злочину. Крім того, за словами М.СІРОГО, відсутні кримінально-процесуальні засоби доказів, які підтверджували б або спростовували б набір можливих незаконних дій, які вчинила Ю. ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді прем`єр-міністра.

М.СІРИЙ протягом тривалого часу обгрунтовував вимогу про закриття кримінальної справи проти Ю. ТИМОШЕНКО.

«Ми вносимо клопотання про закриття кримінальної справи на підставі пункту 1 частини 1 статті 6 КПК у зв`язку з відсутністю події злочину», - сказав адвокат.

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Суд відмовив Тимошенко у закритті справи щодо газових угод

Головуючий на судовому процесі суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисникам у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідної постанови суду Р. КІРЄЄВ зачитав після перерви в судовому засіданні.

«У задоволенні клопотання відмовити. Рішення суду не підлягає оскарженню», - сказав Р. КІРЄЄВ.

Крім того, у постанові він зазначив, що подання клопотання про закриття кримінальної справи є передчасним, і нагадав, що раніше суд вже двічі відмовляв у закритті кримінальної справи, оскільки для цього немає підстав.

Суддя Р. КІРЄЄВ також зазначив, що адвокати Ю. ТИМОШЕНКО своїми витіюватими обгрунтуваннями клопотань «свідомо затягують судовий розгляд справи».

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Суд відмовив Тимошенко та її захисту у наданні додаткового часу

Печерський райсуд Києва відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у наданні додаткового часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення безпосередньо у залі засідань оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ. «Клопотання задоволенню не підлягає», - сказав він.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО вимагала від судді надати оптимальний строк адвокатам для ознайомлення з матеріалами справи, виходячи хоча б із того, що прокурор Лілія ФРОЛОВА оголошувала обвинувальний висновок в обсязі майже 80 сторінок протягом 4-х годин.

Екс-прем’єр також наголошувала, що у разі відхилення цього клопотання її захисники не зможуть якісно її захищати на судовому процесі.

«Це свідома система порушення права на захист і зрив судового процесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, юристи вважають вмотивованим час на ознайомлення - щонайменше 20 діб для складної справи.

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Американська компанія UTICo подала позов до Тимошенко з вимогою виплати боргу ЄЕСУ

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) на початку липня подала до суду в Нью-Йорку позов до екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, вимагаючи від неї виплатити борг компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) на суму 18,3 млн. доларів.

Фотокопії позовної заяви UTICo оприлюднені сьогодні на сайті видання Kyiv Post.

Цим позовом UTICo намагається через Ю. ТИМОШЕНКО домогтися виплати боргу компанії ЄЕСУ, яка у 90-х роках була посередником при продажі середньоазійського і російського газу в Україну і Східну Європу і яку певний час очолювала Ю. ТИМОШЕНКО.

UTICo також звинувачує Ю. ТИМОШЕНКО в тому, що вона приховувала прибутки та активи ЄЕСУ від кредиторів, виводячи їх в офшори і під власний контроль.

Газета нагадує, що перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН 21 липня також заявив про наявність у прокуратури доказів по виведенню прибутків ЄЕСУ, отриманих від торгівлі газом, в офшорні компанії.

У позові UTICo наголошується, що Ю. ТИМОШЕНКО перешкоджала стягуванню боргу з ЄЕСУ, і додається, що "за законами Нью-Йорка, присуджений борг може бути стягнуто з особи, у якої знаходяться гроші боржника". Такою особою UTICo вважає Ю. ТИМОШЕНКО.

"UTICo є кредитором за рішенням суду на борг у розмірі $ 18344480 проти компанії "Єдині енергетичні системи України", в якій ТИМОШЕНКО була президентом і корпоративні активи якої вона взяла під особистий контроль", - сказано в позовній заяві UTICo.

Крім того, у власній позовній заяві UTICo зазначає, що в разі наявності будь-яких відшкодувань на користь Ю. ТИМОШЕНКО за позовом до українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША, UTICo звертається з клопотанням накласти арешт на частину цих відшкодувань у розмірі до 18,3 млн. дол., плюс законні відсотки, до закінчення судового слухання у справі "UTICo проти ТИМОШЕНКО".

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ПЕК

Держатомрегулювання дало дозвіл на завантаження палива Westinghouse до енергоблоку № 2 ПУАЕС

Колегія Державної інспекції з ядерного регулювання України дало дозвіл на розширення дослідно-промислової експлуатації палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse на енергоблоці № 2 Південно-Української АЕС (проект реакторної установки В–338) .

Про це йдеться у постанові регулятора від 19 липня, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, регулятор також визнав за можливе розгляд в майбутньому питання про дострокове розширення дослідно-промислової експлуатації палива ТВС-W на енергоблоці № 5 Запорізької АЕС (проект В-320). Водночас, колегія ухвалила, що розширення дослідно-промислової експлуатації ТВС-W на енергоблоці № 1 ПУАЕС є неприйнятною в зв`язку істотною відмінністю проекту реактора ВВЕР-1000 (В-302), що пов`язано, зокрема, з меншою кількістю стрижнів системи управління і захисту.

Завантаження палива в активну зону реактора енергоблоку № 2 ПУАЕС дозволена за умови запровадження окремих програм моніторингу впливу флюенсу швидких нейтронів на корпус реактора, перевірки можливостей систем безпеки контролювати процеси активної зони у разі сумісному використання палива ТВС-W і виробництва російської компанії ТВЕЛ, а також надання експлуатантом обґрунтування величин підтискання у разі сумісному використання складок типу ТВС-W, ТВС-м і ТВС-А.

Крім цього, ПУАЕС доручено до січня 2011 року розробити і подати на затвердження регулятора рішення про поводження з відпрацьованим паливом Westinghouse, яке в даний час експлуатується на блоках станції. Також до січня 2015 року станція має надати документальне підтвердження розв’язання питання про довгострокове зберігання і переробку відпрацьованого палива ТВС-W.

Як повідомляв УНІАН, у травні Westinghouse поставив на ПУАЕС 42 складки для завантаження у 2-й енергоблок станції. Зараз паливо знаходиться на майданчику станції, а сам блок виведено в планово-попереджувальний ремонт (прогноз щодо закінчення - 7 вересня п.р.)

На даний час в 3-му енергоблоці ПУАЕС експлуатується 84 ТВС-W у рамках другого етапу кваліфікації ядерного палива Westinghouse на українських АЕС.

З 2011 року Westinghouse розпочала комерційні поставки ядерного палива до України в рамках відповідного комерційного контракту з НАЕК, підписаного в березні 2008 року.

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Реалізація бензину через АЗС у червні скоротилася на 10,5%, дизпалива - на 7,7%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7 424 одиниці, в червні ц.р. скоротилася на 10,5%, порівняно з червнем 2010 року, до 285,6 тис. тонн, а дизельного палива на 7,7% - до 130,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, в обсязі реалізованого бензину 51,3% припадав на продаж бензину марок А-94-98, 44,1% - А-90-93, 4,6% - А-72-80.

У червні через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та скрапленого та стисненого газу для автомобілів на загальну суму 5,803 млрд. грн., з якої 3,896 млрд. грн. (67,1%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,513 млрд. грн. (26,1%) - від продажу дизельного палива, 267,4 млн. грн. (4,6%) - від продажу скрапленого газу та 126,4 млн. грн. (2,2%) - від продажу стисненого газу.

На 1 липня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 119,4 тис. тонн бензину, 59,7 тис. тонн дизельного палива, 8,0 тис. тонн скрапленого газу і 0,8 тис. тонн стисненого газу.

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Соцполітика

У вересні уряд має намір подати до ВР 5 законопроектів щодо регулювання ринку праці

У вересні уряд має намір розглянути й подати у Верховну Раду п`ять законопроектів про регулювання ринку праці в Україні, зокрема щодо виведення з тіні зарплат і робочих місць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, 4 квітня 2011 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив громадськості два законопроекти щодо легалізації заробітних плат і робочих місць. Законопроекти так і не поставили на розгляд парламенту. Тоді ж, навесні 2011 року, було ухвалено рішення про розробку 5 законодавчих документів із планами прийняти їх восени 2011 року.

Як зазначили в прес-службі міністерства, на сьогоднішній день робоча група, до складу якої входять представники Мінсоцполітики і Державної інспекції з питань праці, допрацьовує ці законопроекти.

Згідно з текстами законопроектів, розміщеними на офіційному сайті Мінсоцполітики, у вересні планується розглянути законопроект «Про зайнятість населення», який визначає правові та економічні підстави держполітики зайнятості, зокрема, йдеться про соцзахист від безробіття з урахуванням міжнародного права.

Також будуть розглянуті проекти законів «Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців та інших суб`єктів підприємницької діяльності у сфері праці», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці й гарантій їх забезпечення)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)».

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Транспорт/Зв`язок

Мінінфраструктури пропонує збільшити довжину київського метро на 37,6 км

Міністерство інфраструктури України підготувало проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2011-2020 роки», згідно з якою в столиці передбачається збільшити експлуатаційну довжину ліній київського метрополітену на 37,6 км.

Як повідомляє прес-служба міністерства, проект пройшов узгодження в установленому порядку зацікавленими міністерствами та органами місцевого самоврядування, таким чином, готується відповідний пакет документів для подачі на розгляд до Кабінету міністрів України.

Схвалення Концепції дозволить розробити на її основі Державну програму будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2011-2020 роки, виконання завдань якої дозволить забезпечити потребу населення Києва, Дніпропетровська, Донецька і Харкова, а також їх приміських районів у високоякісних і доступних перевезеннях.

Зокрема, в мережі столичного метрополітену пропонується додатково ввести в експлуатацію 26 станцій, чотири пересадкові вузли, два входи (виходи) на діючих станціях, другу чергу електродепо «Харківське», три електродепо, майстерні з ремонту ескалаторів, колії для обкатки вагонів довжиною 1,2 км і тягову підстанцію.

У Дніпропетровську заплановано ввести в дію другу пускову ділянку метрополітену від станції «Вокзальна» до станції «Жовтнева» у складі трьох станцій довжиною 4,01 км, завдяки якому центр міста буде сполучений із потужним транспортним вузлом. Згідно з розрахунками, сумарна річна економія витрат на експлуатацію міського наземного транспорту з урахуванням зменшення тривалості поїздок пасажирів у разі експлуатації метрополітену становитиме близько 9,1 млн. грн.

Згідно з Концепцію, послідовність будівництва і введення в експлуатацію пускових комплексів Пролетарсько-Київської лінії Донецького метрополітену буде переглянута з урахуванням сучасної потреби міста в транспортуванні пасажирів через центральну частину міста до залізничного вокзалу й Міжнародного аеропорту «Донецьк».

У Харкові, згідно з положеннями Концепції, заплановано ввести в експлуатацію ділянку Олексіївської лінії від станції «Олексіївська» до станції «Перемога» довжиною 0,61 км із однією станцією і від станції «Метробудівельників ім. Ващенка» до станції «Одеська» довжиною 3,47 км у складі двох станцій; ділянок Салтівської лінії від станції «Історичний музей» до станції «Площа Урицького» довжиною 2,1 км із однією станцією і від станції «Героїв праці» до станції «Дружби народів» довжиною 1,7 км із однією станцією. Крім того, в Харкові пропонується побудувати електродепо для обслуговування рухомого складу Олексіївської лінії й почати будівництво ділянки між станціями «Героїв праці-2» і «Індустріальна-2» довжиною 9,5 км у складі п`яти станцій.

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УЗ спрямує більше 9 млн. грн. на обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями

У 2011 році «Укрзалізниця» витратить більше 9 мільйонів гривень на виконання заходів галузевого плану «Безбар’єрна Україна» щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Станом на липень 2011 року вже виконано значний обсяг роботи: реконструйовано пандус біля входу в приміський касовий зал вокзалу станції Львів; вокзал станції Чернівці обладнаний піктограмами, інформаційними щитами тощо; встановлена тактильна карта розташування приміщень вокзалу станції Суми; обладнані звуковими орієнтирами вокзали станцій Вінниця і Хмельницький; оновлена візуальна інформація для осіб з обмеженими фізичними можливостями на вокзалі Сімферополь; встановлені кнопки виклику персоналу на вокзалі Севастополь; влаштовані спеціалізовані туалетні кабінки для інвалідів на вокзалах Тернопіль, Суми та ім. Т. Шевченка. Крім того, систематично проводяться технічні навчання з працівниками проїзних бригад і вокзальних комплексів щодо поліпшення обслуговування інвалідів.

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Аеропорт «Бориспіль» збільшив чистий прибуток в 1,2 рази - до 233 млн. грн.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-червні 2011 року збільшив чистий прибуток в 1,2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року – із 160 млн. 434 тис. грн. до 232 млн. 919 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, «Бориспіль» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2-й квартал 2011 року одержав чистого доходу від реалізації послуг - 637 млн. 522 тис. грн., інших доходів – 106 млн. 872 тис. грн. Витрати склали — 108 млн. 058 тис. грн., прибуток до оподаткування склав — 322 млн. 534 тис. грн. Податок на прибуток — 89 млн. 615 тис. грн.

Нагадаємо, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у І кварталі 2011 року збільшив чистий прибуток на 28%, порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 72 млн. 426 тис. грн. до 92 млн. 732 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії в Європу, Америку і в зворотному напрямку, і єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.

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