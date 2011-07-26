ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Експерт: 70% регресів в автострахуванні припадає на КАСКО» пише - найбільша частка регресних позовів в Україні пред'являється винуватцям ДТП, які «образили» застрахованих за програмами добровільного страхування автотранспорту ...

http://delo.ua/finance/ekspert-70-regressov-v-avtos-161606/

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Також «Дело» в публікації «Найбільші борги по зарплатам - у Донецькій області» пише - в Україні зменшується розмір невиплачених зарплат. За червень борги із зарплат зменшилися на 6%. Незважаючи на скорочення заборгованості, Донецька область залишається лідером за розміром боргу - понад 200 млн гривень ...

http://delo.ua/ukraine/samye-bolshie-dolgi-po-zarplat-161605/

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«Дело» в публікації «НБУ вводить кураторів у два великих українських банки» пише - Нацбанк вводить щоденний контроль за двома банками з групи найбільших, які отримали кредит рефінансування. З цією метою у фінустанови будуть призначені куратори. Відомо, що одна з установ - банк «Фінанси та Кредит», підконтрольний Костянтину Жеваго ...

http://delo.ua/finance/nbu-vvodit-kuratorov-v-dva-kru-161589/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Василь Волга не дотримався слова», в якому пише - Віктор Янукович звільнив підозрюваного в корупції голову Держфінпослуг Василя Волгу за "порушення присяги". Втім, це кадрове рішення може виявитися поспішним - адвокат Волги впевнений у невинуватості свого підзахисного. Нового керівника Держфінпослуг, швидше за все, призначать тільки в серпні ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685799

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Імпортерам пропонують штрафну», в якому пише - половина елітного імпортного алкоголю в країні виявилася на нелегальному становищі. З початку місяця його найбільші імпортери і продавці піддалися перевіркам податкової служби, співробітники якої на підставі Податкового кодексу виписують їм штрафи і опечатують продукцію. Імпортери мають намір добиватися внесення поправок до кодексу, які змінили б ситуацію. Але поки їм доводиться домовлятися з інспекторами ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685811

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Експорт знову провалюють», в якому пишуть - продаж зерна з України мізерно мала. Пожвавлення ринку очікується восени, коли трейдери запропонують більш прийнятну ціну сільгоспвиробникам ...

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-snova-provalivayut

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Також «Економічні вісті» подають матеріал «Українські порти все активніше швартують круїзні лайнери», в якому пишуть - вважати Чорномор'я круїзним регіоном зараз можна хіба що завдяки Стамбулу, куди прямують середземноморські судна. Українські круїзні порти намагаються долучитися до заробітків на туристах, але основна частина лайнерів їх все ж мине ...

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainskie-porty-vse-aktivnee-shvartuyut-kruiznye-lajnery

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«Економічні вісті» у матеріалі «ГТС отримає українські труби» пишуть - за підсумками перших тендерів постачальником труб великого діаметра для модернізації газотранспортної системи став найбільший український виробник - Харцизький ТЗ. Експерти вважають, що закордонні виробники продукції й надалі не зможуть скласти йому конкуренцію ...

http://markets.eizvestia.com/full/gts-poluchit-ukrainskie-truby

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Газета «Сегодня» у публікації «Євро і долар зробили новий крок до дефолту» пише - Moody's знизило рейтинги урядових боргових паперів Греції в місцевій та іноземній валютах до рівня дуже низької якості. Це означає, що, незважаючи на допомогу ЄС, Греція знаходиться в стані, близькому до дефолту. Не краще йдуть справи у США ...

http://www.segodnya.ua/news/14271212.html

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Також «Сегодня» у публікації «Аварія в Києві: постраждало 1000 пляшок пива» пише - в минулі вихідні в районі Окружної дороги перекинувся "КамАЗ", що перевозив 500 літрів хмільного напою ...

http://www.segodnya.ua/news/14271352.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Обіцяли - зробили: соцвиплати урізані» пише - Кабмін прийняв постанову, згідно з якою скорочуються соціальні виплати ряду категорій громадян. Тобто, на папері соцгарантії виростуть, як влада і обіцяла, а на ділі платити не будуть ...

http://economics.unian.net/rus/detail/96526

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Скільки можна заробити на продажі труб «Газпрому» пише - після того, як давній знайомий Володимира Путіна 54-річний Борис Ротенберг і його брат, які не перший рік працюють з «Газпромом», об'єднали бізнес своїх фірм і компанії «Північний європейський трубний проект», їх чистий прибуток виріс майже у 20 разів, а обсяг поставок - в 1,5 рази ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264501/chudesa_effektivnosti

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Також «Ведомости» в публікації «Не стримався» пишуть - російський ВТБ хоч і взяв паузу в поглинанні банків, але може стати співвласником «Хоум кредит енд фінанс банку» (ХКФБ): «ВТБ капітал» домовляється про купівлю 10% акцій головної Home Credit BV ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264502/ne_sderzhalsya

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Видання «Известия» в публікації «Що чекає рубль - різка девальвація або плавне ослаблення» пише - макроекономічна статистика каже, що російська валюта починає втрачати сили ...

http://www.izvestia.ru/news/495567

(УНІАН)