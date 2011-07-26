Суд не повідомив захист Тимошенко про коло свідків, які викликаються для допиту сьогодні

Суд не повідомив захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про коло свідків, які викликаються для допиту сьогодні на судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат Микола СІРИЙ журналістам біля Печерського районного суду Києва.

«Порядок допиту свідків – це та обов’язкова річ, про яку мають бути повідомлені учасники процесу. Станом на цей момент ми не маємо жодної інформації про наміри судді з цього приводу», - сказав М.СІРИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Печерський райсуд змінив порядок дослідження доказів. Як заявив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ, спочатку будуть допитані свідки, а потім будуть досліджуватися письмові докази і лише на останній стадії покази надаватиме Ю.ТИМОШЕНКО.

22 липня суддя Р.КІРЄЄВ оголосив перерву у судовому засіданні для того, щоб викликати свідків до суду.