Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що продовжить спілкування у соціальній мережі Twitter, незважаючи на те, що її записи суд долучив до матеріалів кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю. ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам перед початком засідання Печерського райсуду Києва.

«Ви думаєте, якщо «Твіті» долучили до справи, це є приводом припинити спілкування з моїми однодумцями? Безумовно, ні», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

На її думку, долучення до матеріалів кримінальної справи її нотаток з соціальної мережі свідчить про відсутність доказів її вини у злочині, який їй інкримінується.

«Те, що вони вчора долучили мої записи в Twitter до справи, говорить про те, що в цій справі нічого немає, крім записів в Twitter. Тому хочеться їм зайвий раз подякувати, що вони таким чином показали, що кримінальної справи не існує, і що вони хапаються просто за такі незрозумілі речі», - підкреслила Ю. ТИМОШЕНКО.