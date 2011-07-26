Тимошенко відмовляється від послуг адвокатів Сірого і Плахотнюка

Екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється від послуг адвокатів Миколи СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА через те, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ не надав їм належного часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод від 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю. ТИМОШЕНКО оприлюднив сьогодні на засіданні суду головуючий суддя Р. КІРЄЄВ.

У своїй заяві Ю. ТИМОШЕНКО зауважила, що цим адвокатам, як і попереднім - Сергію ВЛАСЕНКУ і Миколі ТИТАРЕНКУ - не надали адекватного часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Аналогічні заяви на ім'я Р. КІРЄЄВА написали і адвокати О. ПЛАХОТНЮК та М. СІРИЙ.

«Це наш знак протесту на неправомірні дії судді», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Р. КІРЄЄВ заявив, що це є зловживанням правом на захист.