Суд відпустив начальника Одеського морпорту з-під варти під заставу

Центральний районний суд Сімферополя відпустив з-під варти начальника державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» Миколу ПАВЛЮКА, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, під заставу в 180 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив представник прокуратури.

За його інформацією, таке рішення суд прийняв 25 липня.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Криму, М. ПАВЛЮКА затримали 22 липня за підозрою в незаконній витраті більше 170 тис. грн. в інтересах комерційної структури на ремонт готелю «Одеса».

Кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.