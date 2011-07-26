Завтра Печерський суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи Луценка

Завтра, 27 липня, о 10.00 Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи колишнього міністра внутрішніх справ, голови партії «Народна Самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Народної Самооборони», нагадавши, що суд продовжить заслуховування обвинувального вироку.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня головуючий по справі Ю. ЛУЦЕНКА суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК оголосив перерву в засіданні до 10.00 27 липня.

У ході засідання сторона звинувачення виголосила 118 сторінок з майже 300-сторінкового обвинувального висновку у кримінальній справі Ю. ЛУЦЕНКО.

На момент закриття засідання суду прокурори зупинилися на 178 сторінці. Зокрема, вони зупинилися на оголошенні Ю. ЛУЦЕНКУ звинувачення в порушеннях при організації святкування днів міліції у 2008-2009 роках.