Юрист: приєднання записів Тимошенко в Твіттері до "газової справи" не суперечить КПК

Рішення судді Родіона КІРЄЄВА про приєднання до матеріалів «газової справи» матеріалів мікроблогу Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter не суперечить Кримінально-процесуального кодексу України, проте суд взагалі не повинен був дозволяти вести мікроблог під час проведення засідань. Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший партнер юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», віце-президент Асоціації юридичних фірм України Роман МАРЧЕНКО.

«Серед іншого, стаття 64 КПК «Обставини, що підлягають доведенню в кримінальній справі» передбачає, що під час розгляду кримінальної справи в суді підлягають доведенню обставини, які характеризують особу обвинуваченого, пом`якшують і обтяжують покарання. При цьому стаття 83 КПК вказує, що одним із джерел доказів є документи, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення для справи. Далі в тій же статті законодавець передбачив, що до документів належать матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні)» - цитує норми закону адвокат.

На думку адвоката, суддя КІРЄЄВ, з одного боку, намагається «не піддаватися на провокації захисту та дотримуватися процесуального закону», але з іншого - «веде процес більш ніж ліберально і дозволяє захисту речі, зазвичай неприйнятні в українському процесі».

Зокрема, адвокат вважає, що ніякий суд не дозволив би під час засідань користуватися технікою для ведення мікроблогів: «Будучи партнером великої юридичної фірми, яка веде більше 300 судових процесів щорічно, можу сказати, що рідкісний суддя терпів би таку поведінку підсудного, а користування технікою, наприклад, для написання мікроблогів, не було б дозволено судом ніколи». Особисто до мене в тому ж Печерському суді застосовували набагато жорсткіші санкції просто за відволікання на прочитання СМС під час засідання, додав адвокат.

З цієї ж причини, Р.МАРЧЕНКО вважає, що така практика (використання електронних засобів зв`язку учасниками процесу - ред.) не знайде широкого застосування в наших судах - адже користування комп`ютером (Твіттером або новинними сайтами) під час засідання суду варто трактувати, як прояв неповаги до суду та до інших учасників засідання.

Коментуючи хід процесу в цілому, Р.МАРЧЕНКО зазначив, що стаття 271 КПК прямо передбачає, що учасники судового розгляду, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку і утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачена за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році, екс-прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО особисто веде Твіттер, в тому числі вона робить свої записи у блозі безпосередньо із залу суду, під час процесу. Протягом години на її мікроблозі може з`явитися 5-7 постів - залежно від ступеня цікавинки подій.

25 липня, після чергового зауваження судді Ю.ТИМОШЕНКО за неповагу до суду, прокурор Лілія ФРОЛОВА попросила суд звернути увагу на те, що підсудна зневажливо висловлюється про суд не тільки в залі засідань, але і в мережі інтернет, зокрема, в мікроблозі Твіттер.

Записи з мікроблогу були зачитані на засіданні. Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що записи робить вона сама.

Суддя Р.КІРЄЄВ за клопотанням прокурорів ухвалив долучити матеріали зі сторінки Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter до кримінальної справи щодо газових контрактів з Росією 2009 року.

Втім, після цього Ю.ТИМОШЕНКО не стала менш активно писати в мікроблозі, навпаки, заявила, що і надалі планує активно писати у Твіттер.

Також нагадаємо, що 15 липня суддя Р.КІРЄЄВ постановив припинити пряму трансляцію судового процесу, пославшись на те, що суд підійшов до стадії допиту і зачитування показань свідків. Однак, ні на одному із засідань, що відбулися після цього, жоден свідок так і не дав свідчень, за винятком двічі зачитаного обвинувального висновку. Всі 4 засідання (15, 18, 22, 25 липня) більшою мірою були присвячені процедурним перипетій між судом, сторонами захисту й обвинувачення. Свідків почали заслуховувати тільки в другій половині дня на засіданні 26 липня.